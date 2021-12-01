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Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama

Avrupa İlaç Ajansı Direktörü Emer Cooke, aşıların koronavirüsün Omicron varyantına karşı uyarlanması gerekip gerekmediğine 3-4 ay içinde karar verileceğini, bu sürede mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edececeğini söyledi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:30
Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama

Avrupa Parlamentosuna hitap eden Cooke, COVID-19 ile mücadeledeki son durumla ilgili bilgiler paylaştı.

AB ülkelerinde aşılama oranlarıyla can kayıpları arasında belirgin bir ters orantı olduğunu vurgulayan Cooke, kendi ülkesi İrlanda'dan örnek verdi.

Cooke, İrlanda'da halkın yüzde 93'ünün aşı olduğunu ve 1 milyonda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak aşılama oranının yüzde 50'nin altında olduğu AB ülkelerinde bu sayının 250 olduğunun görüldüğünü belirtti.

Geçen kışa göre virüsle mücadelede çok daha iyi durumda olunduğunu ifade eden Cooke, daha fazla araç ve yönteme sahip olunduğunu aktardı.

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Novavax'ın aşısına pazar onayı bekleniyor

Cooke, Novavax'ın "Nuvaxovid" aşısı için pazar onayı kararının birkaç hafta içinde çıkabileceği söyledi.

EMA'nın, aşıların Omicron varyantına karşı uyarlanması gerekip gerekmediğine 3-4 ay içinde karar vereceğini aktaran Cooke, bu sürede mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

ABD ilaç firması Moderna ise Omicron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

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