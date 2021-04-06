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Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşma ile AstraZeneca aşısı arasında bağ olduğunu açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma (trombozis) vakaları arasında bir bağ olduğunu söyledi.

06 Nisan 2021 Salı 18:00
Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşma ile AstraZeneca aşısı arasında bağ olduğunu açıkladı
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İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan EMA'nın aşı stratejilerinden sorumlu yetkilisi Cavaleri, EMA olarak AstraZeneca aşısı ile ilgili değerlendirmelerinin yakın zamanda bir sonuca varmasının ve bazı ülkelerin yaptığı gibi aşı için uygun yaş aralığı vermelerinin zor olduğunu ifade etti.

Aşı kaynaklı bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamaya çalıştıklarını dile getiren Cavaleri, "Bana göre, aşı ile bir bağ olduğunu net biçimde söyleyebiliriz. Bu trombosit eksikliği olan serebral trombozlar, detaylı incelenmesi gereken ana konu gibi duruyor. Bir bağlantının var olduğunu açıklayacağız ancak bunun nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cavaleri, farklı yaş grupları üzerinde daha fazla değerlendirme yapılması gerektiğini belirtirken, "Örneğin, genç kadınlarda daha sık kanda pıhtılaşma durumuna rastlanıyor. Bununla beraber onlar, Kovid-19'dan daha az etkilenen gruptalar." değerlendirmesinde bulundu.

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AstraZeneca aşısı için herhangi bir yaş sınırlaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Cavaleri, "Avrupa'nın bu konudaki tek ve güçlü bir ses beklentisini anlıyorum. Ancak bu hafta bu türden bir karara varabilir miyiz bilmiyorum. Bununla birlikte, ürün bilgileri, olumsuz hadiselerin aşı ile ilgili olduğunu belirterek kesinlikle güncellenecektir. Bu açıkça ifade edilecek." yanıtını verdi.

İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) ve İtalya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AstraZeneca aşısının kullanımına yönelik herhangi bir yeni düzenlemeye gidip gitmemeyi değerlendiriyor.

EMA'nın bu hafta içinde farklı birlik üyesi ülkelerde görülen aşı sonrası kanda pıhtılaşma vakaları arasındaki bağa dair bir karar almasının beklendiği, İtalya'nın da buna göre hareket edeceği bildirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de Radio24'e yaptığı açıklamada, EMA'nın daha fazla tedbir kapsamında aşının belli başlı bazı kategoriler için kullanımını durdurmasının mümkün olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 18:24
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