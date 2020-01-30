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Avrupa'dan Çin'e uçuşlar koronavirüs nedeniyle durduruldu

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu. 

Avrupa'dan Çin'e uçuşlar koronavirüs nedeniyle durduruldu

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu. 

30 Ocak 2020 Perşembe 17:23
Avrupa'dan Çin'e uçuşlar koronavirüs nedeniyle durduruldu

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu. 

Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi. 

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi. 

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İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi. 

Lufthansa Group'dan dün yapılan açıklamada da "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verilmişti.
 

KORONAVİRÜS SALGINI
 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 20:40
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinAvrupa
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