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Avrupa'da yeni araçlara otomatik hız kesme sistemi getiriliyor

Avrupa'da yeni araçlara otomatik hız kesme sistemi getiriliyor

28 Mart 2019 Perşembe 15:45
Avrupa'da yeni araçlara otomatik hız kesme sistemi getiriliyor

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de trafiğe çıkacak yeni otomobillerde sürücülerin hız sınırına uymaları için otomatik frenleme sisteminin zorunlu olacağı açıklandı. Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği yasa 2022'de yürürlüğe girecek.

İngiltere'de trafik kurallarıyla ilgili düzenleme yapan kurumlardan olan Araç Sertifika Ajansı, (Vehicle Certification Agency) Birleşik Krallık ülkelerinin yasa yürürlüğe girmiş olduğunda AB'den çıkmış olmasına rağmen güvenlik standartları gereği bu kanuna uyacağını açıkladı.

Söz konusu yasaya göre zorunlu hız limiti yanında yeni nesil araçlarda otomatik acil fren sistemi, elektronik veri kaydedici ve kamyon gibi büyük taşıtlara trafikte seyreden bisikletli ve yayaları daha iyi görebilmeleri için geliştirilmiş görüş sistemlerinin konulacağı kaydedildi.

Akıllı hız yardımcısı (intelligent speed assistance -ISA) adlı kamera ve sensör destekli aygıtlar GPS teknolojisini kullanarak, yol üzerindeki veri ve tabelaları okuyabilecek. Bu sayede araç olması gerekenden daha hızlı seyrediyorsa otomatik olarak yavaşlayacak.

Uzmanlar bu uygulamanın trafikle ilgili son 50 yılda alınan en büyük karar olduğunu ve bu sayede 2037 yılına kadar 25 bin kişinin hayatının kurtulacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Söz konusu yasanın 2019 Eylül ayında Avrupa Parlamentosu tarafından yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Otomatik Hız Kesen Araç
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