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Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı

Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı

16 Haziran 2019 Pazar 09:00
Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı

Avrupalı çiftler arasında sadakati konu alan bir araştırma kadınların yüzde 77'sine göre 'aldatan kişi kadın olduğunda', yüzde 23'üne göre ise 'erkek olduğunda' bunu 'şoke edici' olarak algıladığını ortaya koydu.

Gleeden sitesinin Ifop'a yaptırdığı ankete Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’dan toplam 5 bin 26 kişi katıldı.

Söz konusu ankette erkek ve kadınlardaki aldatma oranı, bunun toplumda nasıl karşılandığı ve son 50 yıldaki değişim ile aldatmanın başlıca sebepleri araştırıldı.

Erkekler daha fazla aldatsa da aradaki fark kapanıyor

Ifop'un araştırmasında "Avrupa ülkelerinde cinsel özgürlüğün artmasına rağmen, kadınlar üzerindeki toplum baskısının daha fazla hissedilmesiyle kadınların, erkeklere göre aldatmaya daha az meyilli olduğu ortaya çıkıyor" deniliyor.

Araştırmada ayrıca son 50 yılda hayat arkadaşını en az bir kez aldattığını itiraf eden kadın oranında yüzde 270’lik bir artış dikkat çekiyor. Erkekler de ise aynı zaman diliminde bu artış yüzde 63 civarında.

Observatoire européen de l’infidélité féminine
Son 50 yılda en az bir kez partnerini aldatan kadın erkek oranları

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1970’den bu yana partnerini aldatan kadınların sayısındaki artış erkeklere göre 4 kat daha fazla gerçekleşti. Buna rağmen 2019’da erkeklerin yüzde 49’u eşini en az bir kez aldatırken, en az bir kez aldatan kadın oranı yüzde 37.

"En çok aldatanlar Alman kadınlar ve İtalyan erkekler"

Ifop’un araştırmasına göre bu ülkeler arasında yüzde 43’lük bir oranla hayat arkadaşını en çok 'Alman kadınlar aldatıyor'. Almanya’yı yüzde 37 ile Fransa, yüzde 33 ile İtalya ve İngiltere takip ediyor.

Eşlerine en çok sadık olan kadınlar yüzde 30 ile İspanyollar.

Diğer taraftan kadınların en sadık olduğu ülkelerden İtalya ve İspanya’da, aynı zamanda erkeklerin yüzde 55 ve yüzde 50 ile en çok aldattığı ülkeler oldu.

Kadın ve erkekler arasındaki aldatma farkının en az olduğu ülke ise Almanya.

Eşler birbirini neden aldatıyor?

Ankette kadın ve erkeklerin aldatma sebepleri de soruldu. Gelen cevaplarda partnerine göre kişinin kendisini daha güzel veya yakışıklı bulması, ekonomik ve sosyal seviyesi daha yüksek olması, büyük şehirlerde yaşama ve cinsel hayatlarından tatmin olmama aldatma sebepleri arasında sayıldı.

Anahtar Kelimeler:
Eşini AldatmaAldatma
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