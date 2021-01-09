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Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış

Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 450 bini geçti. İngiltere'de noel tatilinden sonra hızla artan vaka sayıları, can kaybı verilerine de yansıdı. Son 9 ayın en yüksek günlük can kaybı rapor edildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 10:15
Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış
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İngiltere'de Noel tatili sırasında kısıtlamaların gevşetilmesi vaka artışlarını tetikledi. Ülkede 9 ayın en yüksek can kaybına ulaşıldı. Bir günde bin 325 kişi hayatını kaybetti, 68 binden fazla kişinin testi pozitif çıktı. Ülkede yatan hasta sayısında, yüzde 50 artış görüldü. Ulusal Sağlık Servisi, Noel gününden itibaren günde 10 bin kişinin hastaneye yattığını açıkladı.

Londra'da acil durum ilan edildi

Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmaması için acil durum ilan edildi. Bu kapsamda Londra'daki sağlık kuruluşları, ülkenin diğer yerlerindeki sağlık birimlerinden yardım alabilecek.

Almanya'da bir günde bin 188 can kaybı

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Almanya'da bir kere daha en yüksek günlük can kaybı rapor edildi. Bir günde bin 188 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 849 yeni vaka kaydedildi. Ülkede gelecek hafta okulların bir kısmının yeniden açılmasına tepki gösteren öğretmen ve veliler 20 bin imza toplayarak,, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor

Fransa'da Başbakan Jean Castex restoran, sinema ve kış tatili otellerinin kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı. Castex, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamasının da 20 Şubat'a kadar süreceğini söyledi. Fransa'daki mevcut yoğun bakım yataklarının yarısında  koronavirüs hastaları bulunuyor.

İtalya'da aşı incelemesi

İtalya'da bazı sağlık çalışanlarının hastaneye çağırdıkları yakınlarına aşı yapması tepki çekti, olay hakkında inceleme başlatıldı. Aşı merkezinde görevli olan çalışanların, fazla gelen ve soğuk zincir dolabından çıkarıldığı için etkisini kaybedecek 11 aşıyı yakınlarına uyguladığı belirtildi.

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Koronavirüs ölümleriNoel TatiliKovid19 Can KaybıAvrupa Can Kaybı
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