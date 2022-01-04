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Avrupa'da İslam düşmanlığı eğitim alanında da etkili

Avrupa İslamofobi Raporu 2020'ye göre, Avrupa'da siyaset, hukuk ve sosyal hayatta artış gösteren İslam düşmanlığı, eğitimde de giderek etkisini artırıyor.

04 Ocak 2022 Salı 09:40
Avrupa'da İslam düşmanlığı eğitim alanında da etkili

Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" Avusturya’daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyenin katkı sağladığı raporda, çoğunluğu Avrupa’da yer alan toplam 31 ülkede İslam düşmanlığının gidişatı incelendi.

"Bazı ülkelerde eğitim, İslam düşmanlığını körükleme aracı olarak kullanılıyor"

Rapor, "Uluslararası İslamofobi Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (IISRA)", "California Üniversitesi Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü", "Rutgers Üniversitesi Güvenlik, Irk ve Haklar Merkezi", "Uluslararası İslamofobi Araştırmaları Merkezi", "California Üniversitesi Irk ve Cinsiyet Merkezinde İslamofobi Araştırma ve Belgeleme Projesi (IRDP)", "San Francisco Eyalet Üniversitesi Arap ve Müslüman Etnisiteler ve Diasporalar (AMED) Çalışmaları" ve "Leopold Weiss Enstitüsü" tarafından desteklendi.

Raporda, Avrupa'daki eğitim sisteminde Müslüman karşıtı uygulamalara yer verilirken, bazı bölge ülkelerinde eğitimin, İslam düşmanlığını körükleme aracı olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bulgaristan'daki okullarda Osmanlı karşıtlığı yapılıyor

Bulgaristan'ın eğitim sistemindeki ayrımcılıklara dair bir araştırmaya göre, derslerde "Osmanlı Devleti'nin Hristiyan Bulgarları zorla İslamlaştırdığı" algısıyla tarih okutularak, öğrencilere Müslümanlar "ezeli düşman" şeklinde gösterilmeye çalışılıyor.

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İranlı sosyolog Prof. Mesud Kemali'nin araştırmasında da göçmenler ve özellikle Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İsveç'teki okulların müfredatıyla adeta bütünleşmiş halde olduğu tespiti yapıldı.

İsveç'te aşırı sağcı Demokrat Parti, 2018'de, ülkedeki bütün Müslüman okulların yasaklanması yönünde meclise tasarı sunmuştu. Tasarı meclisten geçmemesine rağmen hükümet 2020'de, ülkede yeni dini okulların inşa edilmemesi kararı aldı.

Hollanda'da Türk kökenlilere ayrımcılık sürüyor

Hollanda Sosyal Araştırma Enstitüsünün hazırladığı bir raporda, Türk ve Fas kökenli Hollanda vatandaşı öğrencilerin okullarda hala ayrımcılığa maruz kaldığı ve toplumdan dışlanmanın sonucu olarak ülkeye bağlılıklarını giderek yitirdiği saptandı.

Raporda, söz konusu ayrımcılığın etnik kökenin yanı sıra dini gerekçelerle yapıldığı fikri savunuldu.

Belçika'da başörtüsü yasaklandı

Belçika hükümeti de başörtüsünü yüksek öğretim kurumlarında yasaklayarak İslam düşmanlığını eğitim alanına taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020'de, "tarafsızlık" adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak üzere siyasi ve dini sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun olduğu yönünde hüküm verdi.

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