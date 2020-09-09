banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.985
DOLAR
7.4762
STERLİN
9.6782
EURO
8.7919
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Avrupa'da Her 8 Ölümden Biri Hava Kirliliğiyle Bağlantılı

Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa'da yaşayan her sekiz kişiden birinin ölümünün hava kirliliğiyle ilgili olduğunu bildirdi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Avrupa'da Her 8 Ölümden Biri Hava Kirliliğiyle Bağlantılı
banner337
banner351

 Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa'da yaşayan her sekiz kişiden birinin ölümünün hava kirliliğiyle ilgili olduğunu bildirdi.
BBC'de yer alan habere göre, EEA yayımladığı raporda, hava ve gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden başlıca faktörler olduğunu ortaya koydu. Avrupa şehirlerinde yaşayan çok sayıda kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı kaydedildi.

banner341
AB'de 2012 yılında 630 bin ölümün çevre kirliliğiyle bağlantılı olduğu belirtilen raporda, bu sayının tüm ölümlerin yüzde 13'ünü oluşturduğu vurgulandı. Raporda, Avrupa'da yaşayan her sekiz kişiden birinin ölümünün hava kirliliğiyle ilgili olduğuna işaret edildi.
AB Çevre Komiseri Virginijus Sinkevicius, yaptığı açıklamada, bu durumla ilgili acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade ederek AB halkının sağlığı ve çevre kirliliği arasında önemli ilişki bulunduğunu vurguladı.
 

banner360
Son Güncelleme: 09.09.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Çevre Ajansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hukuk Kuruluşu, Mursi'nin Oğlunun Zehirlenerek Kasten Öldürüldüğünü Açıkladı
İngiliz Hukuk Kuruluşu, Mursi'nin Oğlunun Zehirlenerek Kasten Öldürüldüğünü Açıkladı
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Yangın Sonrası Bölgede Ohal İlan Edildi
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Yangın Sonrası Bölgede Ohal İlan Edildi
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Bangladeş'te Gemi Feribota Çarptı: 11 Ölü
Bangladeş'te Gemi Feribota Çarptı: 11 Ölü
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 761 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 761 Bini Geçti
İran'da Son 24 Saatte 127 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da Son 24 Saatte 127 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İngiltere'de 6'dan Fazla Kişinin Bir Araya Gelmesi Yasaklanacak
İngiltere'de 6'dan Fazla Kişinin Bir Araya Gelmesi Yasaklanacak
ABD'de Yarım Milyondan Fazla Çocuğun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
ABD'de Yarım Milyondan Fazla Çocuğun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
ABD'de Rapçi Kanye West'in Bağımsız Başkan Adaylığı Talebi Reddedildi
ABD'de Rapçi Kanye West'in Bağımsız Başkan Adaylığı Talebi Reddedildi
Fransa Ve Yunanistan: Doğu Akdeniz’deki Büyük Hesaplaşmanın Vekil Aktörleri
Fransa Ve Yunanistan: Doğu Akdeniz’deki Büyük Hesaplaşmanın Vekil Aktörleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim