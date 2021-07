Avrupa'da et tüketimi azalıyor

Rapora göre, bu gelişmede çevre ve sağlık bilincinin gelişmesi rol oynadı. Tüketicilerin kırmızı et yemekten uzaklaştığı ve bunu süt ürünleriyle ikame ettiği kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, iki kuruluş tarafından yayınlanan raporda 2030 yılına kadar tüm dünyada tarım ve hayvancılığın durumuna, üretim ve tüketimdeki artışlara ilişkin öngörüler yer alıyor.



AB ÜLKELERİNDE VE JAPONYA'DA YILLIK ET TÜKETİMİNİN GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Raporda yer alan tahminlere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde 2018 ile 2020 arasında ortalama 38 bin 442 kiloton olan yıllık et tüketimi, 2030 yılında 37 bin 630 kilotona gerileyecek. Japonya'da da 2018 ile 2020 arasında ortalama 6 bin 531 kiloton olan yıllık et tüketiminin 2030'da 6 bin 443 kilotona gerilemesi bekleniyor.

Bu ülkeler dışında tüm dünyada 2030 yılında kaydedilecek yıllık et tüketiminin 2018 ile 2020 arasında kaydedilen ortalama tüketimden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 2018 ile 2020 arasında ortalama 3 bin 246 kiloton olan yıllık et tüketimi rapora göre 2030'da 3 bin 777 kilotona çıkacak.

Dünya geneline bakıldığında tüketimdeki artış hızında azalma olduğu görülüyor. 2011 ile 2020 yılları arasında tüm dünyada et tüketimindeki artış yüzde 1,43 olarak ölçülürken 2021 ile 2030 yılları arasında et tüketimindeki artışın yüzde 1,17 olması bekleniyor. Türkiye'de de gelecek on yılda et tüketimindeki artışın geçen on yıldaki artışa göre az olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 2011 ile 2020 arasında yıllık et tüketiminde yüzde 3,35'lik bir artış kaydedilirken 2021 ile 2030 yılları arasında tüketimdeki büyümenin yüzde 1,46 oranında olacağı öngörülüyor.





SALGIN SIRASINDA SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞTI

Raporda koronavirüs pandemisi sırasında alınan tedbirler karşısında tarım ve gıda sektörünün dayanıklı olduğu ifade edildi. Ancak gelir düşüşü ve gıdada tüketici fiyatlarının artması insanların sağlıklı gıdaya erişimini zorlaştıran nedenler olarak not edildi.

Uzmanlar 2030 yılına kadar gıda temininin yüzde 4 oranında artacağını ve kişi başına düşen günlük gıdanın enerji miktarının 3 bin 25 kilokalori olacağını tahmin ediyor. Bu gelişimin daha ziyade kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde hissedileceği belirtilen raporda yoksul kalkınmakta olan ülkelerde bir değişiklik görülmesi beklenmiyor.

Gelecekte yağların beslenmenin büyük bir kısmını oluşturmayı sürdürmesi bekleniyor. FAO ve OECD, meyve ve sebzenin günlük kişi başına düşen gıdadaki payının yüzde 7 olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla iki kuruluş, Dünya Gıda Örgütü tarafından tavsiye edilen kişi başına günlük 400 gram meyve ve sebze tüketimini mümkün kılmak için hükümetlerin gereken adımları atmasını istedi.



BİYOYAKIT SEKTÖRÜNDE YAVAŞ BİR BÜYÜME BEKLENİYOR

FAO ve OECD uzmanları biyoyakıt sektöründe yavaş bir büyüme bekliyorlar. Avrupa Birliği ve ABD'de teşvik edilen elektromobilitenin (elektrikle taşımacılık) biyoyakıt tüketiminin de azalmasına neden olacağı öngörülüyor. Ancak bu trendin küresel olmadığı, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde şeker kamışından ya da yemeklerde kullanılan yağlardan biyoyakıt üretiminin artması ve biyoyakıt kullanımının sürmesi bekleniyor.