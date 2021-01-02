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Avrupa'da başlayan aşı maratonu, ilk günlerinden itibaren engellere takıldı

Aşı sevkiyatında kaygılandıran, aşıları taşıyan araçların belirli dönemlerde gıda sevkiyatında da kullanılıyor olması. Korkulan ise gıda ve aşı sevkiyatının çakışması.

02 Ocak 2021 Cumartesi 08:30
Avrupa'da başlayan aşı maratonu, ilk günlerinden itibaren engellere takıldı
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İlaç firması Pfizer, sekiz Avrupa ülkesine koronavirüs aşılarını bir gün gecikmeli gönderdi. Firma, küçük bir lojistik sorun yaşadıklarını duyurdu.

Almanya'nın güneyindeki bazı şehirlerde ise aşıların taşınacağı kamyonun soğuk zincirini sağlayamadığı açıklandı. Tüm bu gelişmeler, Avrupa Birliği'nin kitlesel aşı programının başlamasından bir gün sonra yaşandı.

Soğuk zincir en fazla 20 gün korunabiliyor

Birlik ülkelerince tercih edilen Biontech/Pfizer’a ait aşının en önemli handikabı zorlu saklama koşulları. Bu aşıların eksi 70 santigrat derecelik dondurucularda taşınması gerekiyor.

Pfizer'ın, kuru buz ve özel kutularla kurduğu sistem yoluyla aşıların soğuk zinciri, en fazla 20 gün korunabiliyor. Şirket, gelecek yıl bu sorunları aza indirmek için aşının başka varyasyonlarını üretmeyi planlıyor.

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Aşı ve ürün dağıtımının çakışması, ülkelerin ihracatını etkileyebilir

Bugün bu tür dondurucuların bulunduğu araçlar, genelde çok yüksek miktarda olmayan gıda ve ilaçların taşınmasında kullanılıyor.

Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden yola çıkan tropikal gıdaların taşınma sıklığı, yılın belli dönemlerinde artış gösteriyor. Bu da gıda ve aşı dağıtımının çakışması sorununu doğuruyor.

Çözüm bulunamazsa söz konusu ülkelerin sadece sağlık sistemleri değil, ekonomileri de olumsuz etkilenecek.

Ülkelerin aşı pastasından pay alma yarışı

Birlik ülkeleri arasındaki bir diğer sorun ise nüfusa göre aşı pastasından alınan payın eşit olmaması.

İlk tartışma İtalya ve Almanya arasında çıktı. Bazı İtalyan milletvekilleri, birlikten bağımsız olarak Almanya'nın ilaç şirketi ile özel anlaşmalar yapmasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Aşılama
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