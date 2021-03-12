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Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu

Avrupa Birliği, AstraZeneca'nın aşısını incelemeye aldı. Son 3 günde Avrupa genelinde aşı olan 22 kişide kanda pıhtılaşma görüldü. Bunun üzerine birçok ülke, aşının kullanımını geçici olarak durdurdu.

12 Mart 2021 Cuma 09:15
Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu
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Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını olan 22 kişide ciddi oranda kan pıhtılaşması görülmesi Avrupa'da tedirginliğe neden oldu. 

Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybedince, tedarik edilen tüm AstraZeneca aşılarının kullanımı 14 günlüğüne askıya alındı.

Norveç, İzlanda ve Avusturya da AztraZeneca'nın kullanımını geçici olarak durdurdu. Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da aşının pıhtılaşmaya yol açtığına dair şüpheleri nedeniyle 1 milyonluk aşı partisinin kullanımına ara verdi.

İtalya bir seriyi yasakladı

İtalya İlaç Ajansı AIFA, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı.

İtalya'da aşı yapılan asker öldü

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AIFA'nın bu kararı, İtalyan donanmasında görevli 43 yaşında bir askerin Sicilya adasında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından geldi.

Stefano Paterno isimli askere dün AstraZeneca’nın "ABV2856" seri numaralı aşısının ilk dozundan yapıldığı belirtildi. Askerin ölüm sebebinin aşı kaynaklı olup olmadığına dair Siraküza Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Bir polis memuru da hayatını kaybetti

Ayrıca yine Sicilya'nın Katanya kentinde görevli bir polis memurunun da COVID-19 aşısı yapıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetmesi dolayısıyla Katanya Cumhuriyet Savcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.

Avrupa İlaç Ajansı inceleme başlattı

Avrupa İlaç Ajansı EMA, AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattı. Pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının, aşı olmuş kişilerde daha fazla görüldüğüne dair bilgi bulunmadığı vurgulandı.

AstraZeneca'dan açıklama

AstraZeneca ise aşıyı savundu. Açıklamada, "Aşının güvenliği, faz 3 klinik deneylerde kapsamlı bir şekilde incelendi ve hakemli veriler, aşının genel olarak iyi tolere edildiğini doğruladı." denildi.

İspanya kullanmaya devam edecek

İspanya'da ise Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkede AstraZeneca aşısıyla bağlantılı herhangi bir kan pıhtılaşması vakasının görülmediğini ifade etti.

Darias, aşının İspanya'da uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

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AstraZeneca AşısıAvrupa Ilaç AjansıItalya Ilaç Ajansı
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