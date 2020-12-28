banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Üniversiteler can damarımızdır
Üniversiteler can damarımızdır
Kapanma değil kontrollü açılım
Kapanma değil kontrollü açılım
Bu panelin gerçek amacı nedir?
Bu panelin gerçek amacı nedir?
banner376

Avrupa'da aşılama mesaisi başladı

Pfizer-BioNTech aşıları, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum Kesiminde uygulanmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:45
Avrupa'da aşılama mesaisi başladı
banner337
banner351

Almanya'da öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği Biontech aşısının dünya ve Almanya için umut olduğunu ifade etti.

Spahn, tüm vatandaşlara aşı ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.

Almanya'da ilk aşı dün Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya yapılmıştı.

Hırvatistan'da slogan:  Başkalarını düşün, aşı yaptır

Hırvatistan'da ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakımevinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu.

Zagreb'deki aynı bakımevinde kalan 20 kişiye daha bugün aşı yapılacağı ifade edilirken, ilk aşı etkinliğe Başbakan Andrej Plenkovic ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Josip Aladrovic katıldı.

Ülkedeki aşı kampanyası "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülüyor.

Slovenya'da ilk aşılar bakımevine

Slovenya'da da başlayan aşılama uygulaması kapsamında, ülke genelindeki 3 yaşlı bakımevinde kalanlar aşı oldu.

Slovenya'ya dün 9 bin 750 doz aşı ulaştı. Yıl sonuna kadar 16 bin 575 dozun daha ulaşması bekleniyor.

Romanya'da aşılar hastanelere dağıtıldı

Romanya'ya ilk aşamada 10 bin aşı dün ulaştı.

Aşılar hastanelere dağıtılırken, ilk aşı başkent Bükreş'te bir sağlık çalışanına yapıldı.

Vişegrad Grubu

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad ülkelerinde de ilk COVID-19 aşıları yapılmaya başlandı.

banner341
Çekya'da Başbakan Andrej Babis, kameralar önünde ülkedeki ilk aşı yapılan kişiler arasında yer aldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da ülkesinde ilk aşı yaptıran isim oldu.

Caputova, aşı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu özgürlüğün nefesi." dedi.

Polonya'da ilk aşı yapılanlar sağlık çalışanları oldu.

İlk etapta 9 bin 750 doz aşının ulaştığı Macaristan'da 4 bin 875 sağlık çalışanına aşı uygulanacağı açıklandı.

Macaristan'da ilk aşamada yoğun bakım daha sonra ise acil servis çalışanları aşılanacak.

Yunanistan'da ilk etapta 4 bin 870 kişiye aşı yapılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 5 hastanede ilk aşılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir COVID-19 yoğun bakım sağlık çalışanı ve huzurevinde yaşayan bir yaşlıya aşılar uygulandı.

İlk teslimatın 9 bin 750 doz ile sınırlı kaldığı Yunanistan'da aşılar ilk etapta 4 bin 870 kişiye yapılacak.

GKRY'de bugün başladı

Kıbrıs Rum kesiminde de aşılarının yapılmasına bu sabah başlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, ilk aşı Limasol'daki "Panayia" huzurevinde doktor Anastasios Tsiftsis oldu.

Limasol'daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak.

Hollanda 8 Ocak'ta başlayacak

COVID-19 aşılarının yaygın kullanımına başlandığı Avrupa'da Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsveç'te ilk aşılar yapılmıştı.

Belçika'da ilk aşılar yarın, Hollanda'da ise 8 Ocak'ta uygulanacak. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Aşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de korkutan uyarı: Henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz
ABD'de korkutan uyarı: Henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz
Yunanistan’da mülteci çocuklara ırkçı saldırı düzenlendi
Yunanistan’da mülteci çocuklara ırkçı saldırı düzenlendi
Mutasyonlu corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı
Mutasyonlu corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı
Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak
Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü
Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü
AB'den 5 milyar euroluk Brexit fonu hazırlığı
AB'den 5 milyar euroluk Brexit fonu hazırlığı
Japonya, İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu
Japonya, İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Mısır-İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı
Mısır-İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim