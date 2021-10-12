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Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Avrupa'da bazı ülkeler, hükumet arayışları nedeniyle siyaseten zor günler geçiriyor. 7 ülke, seçim sonrası koalisyon görüşmeleri başta olmak üzere, farklı nedenlerden dolayı yeni hükümetini arıyor.

12 Ekim 2021 Salı 10:13
Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Avrupa'da 7 ülke yeni hükumetini arıyor.

Siyasetin bir türlü istikrara kavuşmadığı ülkelerin başında Hollanda geliyor.

Mart ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden 210 gün geçti ancak hükumet kurulamadı, koalisyon müzakereleri ise sancılı ilerliyor.

Almanya'da Merkel sonrası dönem

Almanya'da da Merkel sonrası yeni hükumeti kurmak için partiler arasında zorlu koalisyon pazarlığı başladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin öncülüğünde koalisyon beklentilerinin ağırlık kazandığı ülkede "görüşmelerin ne kadar süreceği" belirsiz.

Almanya'da 2013'teki koalisyon görüşmeleri 86 gün, 2017'deki görüşmeler ise 172 gün sürmüştü.

Bulgaristan 3. kez seçimlere gidiyor

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Bulgaristan ise bu sene 3'üncü kez seçime gidiyor. 4 Nisan'da yapılan seçim sonrası koalisyon hükumeti kurulamayınca, 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Bu tarihten sonraki hükumet kurma girişimleri de başarısız oldu. Ülkede 14 Kasım'da bir kez daha erken genel seçim yapılacak.

Norveç de 28 gündür yeni hükumetini bekliyor. 13 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında geçen bir aylık süreçte hala hükümet kurulamadı.

Romanya'da ise azınlık hükumeti, 5 Ekim'deki oturumda güvenoyu alamayarak düştü. Ülkede erken seçim tartışmaları alevlendi.

Avusturya'da hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.

Yeni başbakan, eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg oldu. Mevcut hükumetin uzun ömürlü olmayacağı ve erken genel seçimlere gidilebileceği yorumları yapılıyor.

Çekya'da ise 8-9 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonucu, beklenenin aksini ortaya koydu.

İktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi yüzde 27,17 ile en fazla oy alan parti oldu ancak üç partinin birlikte kurduğu muhalefet iktidarı 200 sandalyeli meclisin 108 sandalyesini kazandı.

Cumhurbaşkanı'nın hükumeti kurma görevini kime vereceği, ülkenin gidişatını da belirleyecek. 

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