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Avrupa'da 4'üncü dalga alarmı

İngiltere, Portekiz ve İspanya'da Corona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı, diğer Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı. Yaz aylarıyla turizm sezonunu canlandırmak için sınırları açan hükümetler de 4'üncü dalgaya hazırlık için harekete geçti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:00
Avrupa'da 4'üncü dalga alarmı

Portekiz ve İspanya'da yaşanan Delta varyantındaki hızlı artışın ardından hükümetler, turizm sezonu nedeniyle artan yer değiştirmeler ve toplu eğlence mekanlarındaki kalabalıkların yol açacağı bulaşma oranının hızlı artışı karşısında sınırların kontrolundan, yeniden maske takmaya kadar uzanan pek çok önlemi tartışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu'ndan önce güvenlik zirvesini toplayarak, yeni bir dalga karşısında alınması gereken önlemleri konuştu. Toplantıya katılan Bilim Konseyi, bu aşamada AB sınırlarının yeniden kapatılması gibi bir önlem için çok geç kalındığı, Delta varyantının tüm Avrupa'da hızla yayıldığı görüşünü dile getirdi. Uzmanlar, varyanta karşı en etkili silahın aşı olduğunu belirterek, bir an önce aşı karşıtlarının da ikna edilmesini önerdi.

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Corona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ile 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı. Attal, Fransa'da da hızla yayılan Delta varyantının tüm vakaların yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtti.

"VARYANT YAZ TATİLİNİ MAHVEDEBİLİR"

Sözcü Attal, özellikle başkent Paris ve banliyölerini kapsayan Ile de France, Bretonya ve sahil şeridi Cote d'Azur (PACA) bölgelerinde durumun "hızla kötüleştiğini" vurgulayarak, "Dördüncü dalga riski çok yüksek, durum hızla kötüleşiyor. İspanya'da, özellikle Katalonya'da vaka oranı gençler arasında 100 binde 600'e ulaştı ve yeni kısıtlamalar getirildi" dedi. Bizde de, İspanya ve Portekiz gibi komşularımızda yaşanan yönde ilerleme ihtimali yüksek" dedi. Gelişmelerin Avrupalılar'ın yaz tatili programlarını etkileyebileceğini belirten Attal, "Delta varyantı, yaz tatilini mahvedebilir, yurttaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Varyantın etkisini azaltmak için aşı kampanyalarına hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Gabriel Attal, ilk doz aşı randevularında artış yaşandığını, ancak bu durumun sürekli ve düzenli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Fransız hükümeti, bu hafta boyunca virüsün gelişimini izledikten sonra Pazartesi günü yeniden Güvenlik Konseyi'ni toplayarak karar alacak. Ülkede, aşı olmayanlara sınırlamalar getirilmesi ve bazı meslek dallarında aşı olmanın zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor.

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AVRUPA ALARMDA

İngiltere: Aşı kampanyasında önemli ilerleme kaydeden İngiltere'de Delta varyantı vakalarında katlanan bir artış yaşanıyor. Ancak vakaların artmasına rağmen, hastaneye yatan hasta ya da ölü sayısında yüksek bir etki yaratmıyor. İngiltere, vakalardaki hızlı artışa rağmen, toplumun önemli bölümü aşı olduğu için, 19 Temmuz'da sosyal mesafe ve maske gibi kısıtlamaları kaldırma kararından vazgeçmiyor. Başbakan Boris Johnson, pandeminin "sona ermediğini bildiklerini" ve 19 Temmuz'a kadar günlük vaka sayısının 50 bine kadar yükselebileceğini tahmin ettiklerini; ancak, "insanların virüsle nasıl başa çıkacakları konusunda kendi bilinçli kararlarını vermesine olanak sağlamak istediklerini" dile getirdi.

İspanya: İspanya'da vaka sayıları hızla artıyor. Son 24 saat içinde 3 bin 462 yeni vaka tespit edildi. İspanya'nın en çok turist çeken kenti Barcelona'nın da içinde olduğu Katalonya bölgesi, kötüleşen durum göz önüne alındığında, özellikle gençler arasında son günlerde kaydedilen Covid-19 vakalarındaki hızlı artışı engellemek için kısıtlamaları yeniden uygulamaya karar verdi. Kapalı alanlardaki gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanları bu hafta sonundan itibaren kapanacak. Tüm bölgede 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerine katılmak için negatif antijen veya PCR testi yaptırmak ya da aşı olmak gerekecek.

Açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığı Endülüs bölgesinde de 26 Haziran'dan bu yana kısıtlama önlemlerinin geri getirilmesi tartışılıyor. İspanya'da son 4 günde vaka sayısı 32 bine yükseldi, ölü sayısı ise 23'te kaldı.

Portekiz: Delta'nın en hızlı yayıldığı Avrupa ülkesi Portekiz'de de, varyantın kayda değer bir şekilde hızlanması sonrası, günlük vaka sayısının 2 bini aştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Marta Temido, artış aynı hızla devam ederse, bu rakamın önümüzdeki hafta iki katına çıkacağını açıkladı.

Almanya: Komşuları gibi daha bulaşıcı olan varyantın hızla yayılmasından ve yeni bir salgın dalgasından endişe eden Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Delta'nın Temmuz ayı boyunca, Covid-19 vakalarının yüzde 70 ila 80'ini oluşturacağı uyarısında bulundu ve halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Delta varyantının, Haziran sonunda tüm vakaların yüzde 37'sini oluşturduğunu açıkladı. Alman hükümeti, Corona virüsünün yeni türevlerinin topraklarına yayılmasından önce frenlemeye çalışmak için bir "varyant ülke kategorisi" oluşturdu.

Norveç: Avrupa'da olası bir dördüncü dalgadan endişe eden ülkeler arasında yer alan Norveç'te hükümet, Temmuz ayında kaldırmayı planladığı önlemleri, Temmuz sonu, Ağustos başına erteledi. Başbakan Enna Solberg, "Delta varyantının mevcut durumu nasıl etkileyeceğini bekleyip görmeyi seçiyoruz. Ancak durum hala olumlu" dedi.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 13:56
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