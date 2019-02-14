Avrupa'da 3 Suriyeli insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

Almanya ve Fransa'da üç Suriyeli sığınmacı, Suriye'de işkence yaptıkları ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Suriye'de Beşar Esad hükümetine bağlı istihbarat servisinde çalıştığı belirtilen zanlılar, tutuklu muhaliflere işkence uygulama ve yargısız infaz gibi suçlamalarla yargılanacak.

Üç sanıktan ikisi Almanya'da gözaltına alınırken, diğeri Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yakalandı. Böylelikle Avrupa'da ilk defa Suriyeli istihbarat görevlilerine karşı işkence suçlamasıyla soruşturma başlatılmış oldu. Zanlılar birbirlerinden ayrı olarak yargılanacak.

2017 yılında İsveç'te yakalanan bir Suriyeli asker sekiz ay hapse çarptırılmış, kendisini cesetler önünde poz verirken gösteren fotoğraflar da delil olarak kullanılmıştı.

Almanya'da yürürlükte olan 'evrensel yetki' ilkesine göre Alman mahkemelerinin dünyanın herhangi bir yerinde işlenmiş insanlığa karşı suçları yargılama yetkisi bulunuyor. Fransa'da ise bu durum zanlının veya mağdurun Fransa sınırları içerisinde bulunduğu durumlarda mümkün oluyor.