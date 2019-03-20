Avrupa Birliği Google'a 1,49 milyar Euro para cezası kesti

Avrupa Birliği (AB) Rekabet Komisyonu dünyanın en büyük arama motoru Google'ı bünyesinde barındıran ABD merkezli Alphabet şirketine, rakiplerinin reklam veren kişi ve firmalarını engellediği gerekçesiyle 1,49 milyar Euro para cezası kesti.

Böylelikle Google AB sınırları içerisindeki faaliyetleri gerekçesiyle son 2 senede 3 kez olmak üzere toplamda 8.21 milyar Euro para cezasına çarptırılmış oldu.

Google'ın 2006 ve 2016 yılları arasında reklam hizmeti veren AdSense'in piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak üçüncü şahıs rakiplerinin arama reklamlarını görüntülemeyi engellediği ifade edildi. Firma bu gelişme üzerine Adsense ile üçüncü şahısların yaptığı sözleşmeleri değiştirerek rakiplerinin reklamları görüntülemesi için daha geniş alan vereceğini duyurdu.

Alphabet firması gelirinin büyük bir kısmını AdSense reklamları üzerinden elde ediyor. Google vergiler hariç 2018 yılında bu alandan 30.7 milyar Dolar gelir elde etmişti.