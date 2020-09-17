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Avro Bölgesi\'nde Yıllık Enflasyon Sıfırın Altında

Brüksel, 17 Eylül 20 : Avro Bölgesi\'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmeye devam ettiği ağustos ayında yüzde eksi 0,2\'ye indi.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Avro Bölgesi\'nde Yıllık Enflasyon Sıfırın Altında
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Brüksel, 17 Eylül 20 : Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmeye devam ettiği ağustos ayında yüzde eksi 0,2'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde eksi 0,2'ye düştü. AB'de ise temmuzda yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi’nde ağustos ayında yıllık enflasyon sıfırın altına düştü.

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AB üyesi ülkeler arasında ağustosta en yüksek enflasyon yüzde 4 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Polonya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde eksi 2,3 ile Yunanistan'da ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, ağustosta Fransa'da yüzde 0,2, Almanya'da yüzde eksi 0,1, İtalya'da yüzde eksi 0,5 ve İspanya'da yüzde eksi 0,6 oldu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

(AA/AK/ŞEB)

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