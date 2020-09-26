Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artışını Sürdürüyor

Kiev, 26 Eylül 20 : Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Ukrayna'da, son 24 saatte 3 bin 833 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 833 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 195 bin 504'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 55 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 76 artışla 3 bin 903 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 667 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1740 artarak 86 bin 873'e ulaştığını ifade etti.

Ukrayna'da, 104 bin 728 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 3 bin 565 olarak açıklanmıştı.

GÜRCİSTAN’DA VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Gürcistan'da 269 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşandı ve toplam vaka sayısı 5 bini aştı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 296 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 1'e yükseldi.

Virüsten sağlığına kavuşanların sayısı da 60 artarak bin 819'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 584 kişi karantinada, 836 kişi ise hastanelerde gözetimde bulunuyor.

Vakaların en fazla rastlandığı Acara bölgesinde, bugün 166 kişide virüs görüldü.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

ÖZBEKİSTAN'DA VAKA SAYISI 54 BİN 660'A ÇIKTI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 268 artarak 54 bin 660'a, ölü sayısının ise 2 artarak 450'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 75 artarak 50 bin 954 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği aktarıldı.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'daki hastanelerde 3 bin 255 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

ERMENİSTAN'DA 429 VAKA

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 429 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 49 bin 72'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 948'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 43 bin 576 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 253 kişinin ise tedavisi sürüyor.

(AA/HUR/ÖK)

