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Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler

SON 24 SAATTE KAZAKİSTAN\'DA 1414, UKRAYNA\'DA 1090, KIRGIZİSTAN\'DA 662, ERMENİSTAN\'DA 354 VE GÜRCİSTAN\'DA 9 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

31 Temmuz 2020 Cuma 14:03
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
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SON 24 SAATTE KAZAKİSTAN'DA 1414, UKRAYNA'DA 1090, KIRGIZİSTAN'DA 662, ERMENİSTAN'DA 354 VE GÜRCİSTAN'DA 9 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kiev, 31 Temmuz 20 : Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1414 artarak 89 bin 78'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1702 artarak 59 bin 517'ye ulaştı.

Bugüne kadar ülkede virüsten 793 kişi hayatını kaybetmiş, 30 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

UKRAYNA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 GÜNDÜR 1000'İN ALTINA DÜŞMÜYOR

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1090 artarak 69 bin 884’e, ölü sayısının 20 artışla 1693’e yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 4 bin 930’unun çocuk, 8 bin 654’ünün da sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, 598 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısının 38 bin 752’ye ulaştığını aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, okulların eylülde açılmasıyla ilgili kararın salgın durumuna göre alınacağını belirterek, "Ülkede, neredeyse 1 milyon 200 bin öğrenci var ve eğitim sürecinin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi önemlidir. Eğitimin uzaktan ya da okulda görülmesiyle ilgili kararın, bölgelerdeki epidemiyolojik duruma göre alınması gerekiyor." dedi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 439 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, üç gündür 1000'in üzerinde görülüyor.

KIRGIZİSTAN'DA 14 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 662 artarak 35 bin 805'e, ölü sayısının 14 artışla 1378'e çıktığını bildirdi.

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Akmatova, salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 25 bin 526 kişinin iyileştiğini kaydetti.

ÖZBEKİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI BARNOYEV, VİRÜSE YAKALANDI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 480 artarak 23 bin 558'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 3 artışla 137'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 248 artarak 13 bin 680’e ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Oktam Barnoyev’de Kovid-19’un tespit edildiği bilirtildi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 741 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan’da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

ERMENİSTAN'DA 354 YENİ VAKA

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 354 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 550'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 738'e yükseldi.

Bugüne kadar 163 bin 736 testin yapıldığı ülkede 28 bin 997 kişi iyileşti, 8 bin 587 hastanın tedavisi sürüyor.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 1209 OLDU

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 9 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1209’a, iyileşenlerin sayısının da 5 artarak 940’a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 588 kişi karantinada, 323 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

(AA/AK/YIL)

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