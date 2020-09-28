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Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

Kiev, 28 Eylül 20 : Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler
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Kiev, 28 Eylül 20 : Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. 
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 2 bin 671 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 201 bin 305'e çıktığını bildirdi.
Son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 37 artışla 3 bin 996 olduğunu kaydetti.
Virüse yakalanan 472 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 571 artarak 88 bin 453'e ulaştığını ifade etti.
Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.
GÜRCİSTAN’DA 298 VAKAYLA YENİ REKOR
Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 298 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka artışı yaşanırken, ülkedeki toplam vaka sayısı da 5 bin 500'ü aştı.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlığına kavuşanların sayısı da 148 artarak 2 bin 54’e ulaştı.
Açıklamada 3 hastanın daha Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.
Toplam 5 bin 637 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 800 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en fazla Acara bölgesinde rastlanıyor.
Söz konusu bölgede bugün 175 kişide virüs tespit edildi.
Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 273 artarak 55 bin 593’e, ölü sayısının ise 2 artarak 459'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 51 bin 965 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94’ünün iyileştiği aktarıldı.
Ülkedeki hastanelerde 3 bin 168 hastanın tedavisi sürüyor.
Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

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KAZAKİSTAN
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 52 artarak 107 bin 775'e yükseldi.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 70 artarak 102 bin 736'ya, ölenlerin sayısı 3 artarak 1725'e çıktı.
Ülkede 46'sı çocuk 3 bin 314 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 94 kişinin sağlık durumu ağır, 15 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.
Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 38 artarak 32 bin 490'a ulaştı.
Zatürreden 21 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 57'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 350'ye yükseldi.
Ülkede 3 binden fazla Kovid-19 ve 5 bine yakın zatürre hastalarının tedavisi sürüyor.
TACİKİSTAN
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 646'ya çıktı.
Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 430'a yükseldi.
Kovid-19 kaynaklı 75 ölümün kaydedildiği ülkede 1141 kişinin tedavisi sürüyor.
KIRGIZİSTAN
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 619'a çıktı. 166 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 619'a ulaştı.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 1064’e çıktı.
Hastanelerde 700, evlerinde 1520 hastanın tedavisi sürüyor.
Öte yandan, ülkenin güneyindeki Batken şehrinde salgın durumunun ağırlaşması nedeniyle toplu taşıma araçların hizmetine ara verilirken, camiler, hayvan pazarları kapatıldı.
(AA/AK/ÖK)
 

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