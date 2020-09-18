banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.134
DOLAR
7.5506
STERLİN
9.8385
EURO
8.9359
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

SON 24 SAATTE UKRAYNA\'DA 3 BİN 228, ÖZBEKİSTAN\'DA 367, ERMENİSTAN\'DA 239, GÜRCİSTAN\'DA 182, KAZAKİSTAN\'DA 107, KIRGIZİSTAN\'DA 91 YENİ VAKAYA RASTLANDI

18 Eylül 2020 Cuma 15:44
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler
banner337
banner351

SON 24 SAATTE UKRAYNA'DA 3 BİN 228, ÖZBEKİSTAN'DA 367, ERMENİSTAN'DA 239, GÜRCİSTAN'DA 182, KAZAKİSTAN'DA 107, KIRGIZİSTAN'DA 91 YENİ VAKAYA RASTLANDI
Nur Sultan, 18 Eylül 20 : Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 228 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 169 bin 472'ye çıktığını bildirdi.
Son 24 saatte 57 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 68 artışla 3 bin 468 olduğunu kaydetti.
Virüse yakalanan 446 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1573 artarak 75 bin 486'ya ulaştığını ifade etti.
Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.
Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.
Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan’da, Kovid-19’la mücadele kapsamında giriş ve çıkışlar için 16 Mart’ta kapatılan ülke sınırları, Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla 1 Ekim’den itibaren yeniden açılacak.
Komisyon kararıyla sıhhi kurallara uygun olarak ülkeye kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla giriş-çıkışlara izin verilecek.
1 Ekim’den itibaren ayrıca yurt dışından ülkeye gelecekler için yeni uygulama başlatılacak. Buna göre, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu Çin, Tayland, Malezya, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Finlandiya, Letonya, Avusturya ve Japonya’dan gelenler doğrudan ülkeye girebilecek.
Diğer ülkelerden gelenler ise son 72 saatte yapılan testin negatif sonuçlarını göstermeleri ve kalacakları yerlerde kendilerini izole etmeleri gerekecek.
72 saat içerisinde test yaptırmayanlar veya Kovid-19 belirtileri saptananlar ise 14 gün boyunca karantina merkezi veya isteklerine bağlı olarak otellerde gözetim altında tutulacak.
1 Ekim’den itibaren ülkeye gelecek yabancı turistler de Kovid-19 test sonuçlarının negatif olması durumunda, sınır kapılarında Kovid-19 testine tabi tutulmayacak ve karantinaya alınmayacak.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 367 artarak 49 bin 994'e, ölü sayısının ise 4 artarak 417'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 122 artarak 46 bin 92 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 92’sinin iyileştiği aktarıldı.
Ülkedeki hastanelerde 3 bin 485 kişi tedavi ediliyor.

banner341
ERMENİSTAN
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 239 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 910'a çıktı.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 926'ya yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 42 bin 369 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 330 kişinin ise tedavisi sürüyor. 
GÜRCİSTAN 
Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 182 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 3160’a yükseldi.
Açıklamada, 13 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1435’e ulaştığı belirtildi. 
Son günlerde vaka saylarının gittikçe artması karşısında Başbakan Giorgi Gakharia, durumun kontrolün altında olduğunu söyledi.
Salgınla mücadele edilebilmesi için şimdilik ülke genelinde yeni sert yasaklamalar getirmeyeceklerini belirten Gakharia, sadece vakaların görüldüğü noktalarda virüse karşı gereken çalışmaların yapılacağını duyurdu.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 107 artarak 107 bin 134'e çıktı. Virüsten iyileşenlerin sayısı 155 artarak 101 bin 610'a, ölenlerin sayısı 4 artarak 1689'a yükseldi.
Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 242 artarak 30 bin 579'a, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 337'ye ulaştı.
Bugüne kadar zatürreden iyileşenlerin sayısı 26 bn 533 oldu. 
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 244'e çıktı.
Virüsten 98 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 415'e ulaştı.
Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
(AA/AK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı
Ab'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı
Ab'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı
Ab'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı
Orta Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Vakalarındaki Hızlı Artış Dikkat Çekiyor
Orta Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Vakalarındaki Hızlı Artış Dikkat Çekiyor
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
Orta Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Vakalarındaki Hızlı Artış Dikkat Çekiyor
Orta Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Vakalarındaki Hızlı Artış Dikkat Çekiyor
Ab'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
Ab'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
Ab'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
Ab'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim