Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

Bakü, 4 Eylül 20 : Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 723 kişide Kovid-19 görülmesiyle yeni bir rekor yaşandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatteki vakalarla birlikte Kovid-19 vaka sayısının 130 bin 951'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 51 artışla 2 bin 761 olduğunu, iyileşen sayısının ise 937 artarak 60 bin 613'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 67 bin 577 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 215 artarak 42 bin 903'e, ölü sayısının 3 artarak 336'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 95 artarak 40 bin 176'ya ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 391 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkedeki camilerde 20 Mart'tan itibaren geçici olarak kılınmayan cuma namazları bugün kılınacak.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

ERMENİSTAN

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 461'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 891'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 39 bin 257 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 41 kişinin ise tedavisi sürüyor.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 92 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 44 bin 227'ye çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam 39 bin 426 kişinin iyileştiğini belirten Üsenbayev, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısının 1061'e yükseldiğini belirtti.

Üsenbayev, 584 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 4 bin 614 hastanın ise evlerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 89 artarak 106 bin 121'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 618 artarak 98 bin 585'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 1612'ye çıktı.

Kovid-19 belirtileri bulunan, test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 481 artarak 26 bin 803'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 305'e ulaştı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan'da başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1637'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 15 artarak 1294'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 144 kişi karantinada, 292 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

(AA/HUR/ÖK)

