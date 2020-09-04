banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 41°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1081
ALTIN
463.822
DOLAR
7.4172
STERLİN
9.8939
EURO
8.7902
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

Bakü, 4 Eylül 20 : Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler
banner337
banner351

Bakü, 4 Eylül 20 : Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 723 kişide Kovid-19 görülmesiyle yeni bir rekor yaşandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatteki vakalarla birlikte Kovid-19 vaka sayısının 130 bin 951'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 51 artışla 2 bin 761 olduğunu, iyileşen sayısının ise 937 artarak 60 bin 613'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 67 bin 577 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 215 artarak 42 bin 903'e, ölü sayısının 3 artarak 336'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 95 artarak 40 bin 176'ya ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 391 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkedeki camilerde 20 Mart'tan itibaren geçici olarak kılınmayan cuma namazları bugün kılınacak.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

ERMENİSTAN 

banner341
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 461'e çıktı. 

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 891'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 39 bin 257 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 41 kişinin ise tedavisi sürüyor.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 92 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 44 bin 227'ye çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam 39 bin 426 kişinin iyileştiğini belirten Üsenbayev, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısının 1061'e yükseldiğini belirtti.

Üsenbayev, 584 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 4 bin 614 hastanın ise evlerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 89 artarak 106 bin 121'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 618 artarak 98 bin 585'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 1612'ye çıktı.

Kovid-19 belirtileri bulunan, test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 481 artarak 26 bin 803'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 305'e ulaştı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan'da başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1637'ye yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı da 15 artarak 1294'e ulaştı. 

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 144 kişi karantinada, 292 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

(AA/HUR/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı
Ab'den Doğu Akdeniz İçin Bir Kez Daha Diyalog Çağrısı
Ab'den Doğu Akdeniz İçin Bir Kez Daha Diyalog Çağrısı
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 22 Bini Geçti
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 22 Bini Geçti
Etiyopya, Suudi Arabistan'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek
Etiyopya, Suudi Arabistan'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gösterileri Haberleştiren Los Angeles Times Muhabiri Gözaltına Alındı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gösterileri Haberleştiren Los Angeles Times Muhabiri Gözaltına Alındı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 Salgınında Günlük Vaka Sayısı 100'ü Geçti
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 Salgınında Günlük Vaka Sayısı 100'ü Geçti
Aa’dan “avrupa Birliği’nin Batı Balkan Politikası” Değerlendirmesi
Aa’dan “avrupa Birliği’nin Batı Balkan Politikası” Değerlendirmesi
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 15 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 15 Bini Geçti
Avrupa'nın en büyük gnelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
Avrupa'nın en büyük gnelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
Avustralya’da Kovıd-19'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya’da Kovıd-19'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim