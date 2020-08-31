banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
464.751
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8103
EURO
8.7555
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

Bakü, 31 Ağustos 20 : Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler
banner337
banner351

Bakü, 31 Ağustos 20 : Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. 
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 141 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 121 bin 215'e çıktığını bildirdi.
Stepanov, ölü sayısının 30 artışla 2 bin 557'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 380 artarak 57 bin 114'e ulaştığını belirtti. 
Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 61 bin 544 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.
Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.
Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan vaka sayıları son 4 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 227 artarak 41 bin 651'e, ölü sayısının 4 artarak 317'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 164 artarak 38 bin 819'a çıktığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.
100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 515 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, son haftada günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 111 artarak 105 bin 795'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 162 artarak 96 bin 297'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 1588'e yükseldi.

banner341
Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 56 artarak 25 bin 714'e, zatürreden ölenlerin sayısı 6 artarak 290'a ulaştı.
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan'da günlük vaka sayısı 5 ay aradan sonra ilk kez 100'ün altına indi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 78 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 898'e çıktı.
İlk vakanın görüldüğü marttan bu yana 38 bin 459 kişinin iyileştiği ülkede, son 24 saatte can kaybı yaşanmadı.
Ülkede 1059 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yaklaşık 6 bin hastanın tedavisi ise sürüyor.
TACİKİSTAN
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 34 artarak 8 bin 550'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 32 artarak 7 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.
Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1141 kişinin tedavisi sürüyor.
GÜRCİSTAN
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1528'e yükseldiği bildirildi. İyileşenlerin sayısı da 19 artarak 1240'a ulaştı. 
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 828 kişi karantinada bulunuyor, 232 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin Başbakanı: “İsrail'e ait uçağın bugün Bae'ye inmesi bizi derinden üzmektedir“
Filistin Başbakanı: “İsrail'e ait uçağın bugün Bae'ye inmesi bizi derinden üzmektedir“
Fransa Ve Almanya'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı
Fransa Ve Almanya'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 109 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 109 Kişi Hayatını Kaybetti
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko:
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "güncellenmiş Anayasa Değişikliği Taslağı Tartışmaya Açılacak"
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 413 Bini Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 413 Bini Aştı
Tayvan’da Uçurtma İplerine Takılan Çocuk 10 Metre Havalandı
Tayvan’da Uçurtma İplerine Takılan Çocuk 10 Metre Havalandı
Spacex, Arjantin'e Ait Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi
Spacex, Arjantin'e Ait Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi
Hindistan, Çin'i Ladakh'da
Hindistan, Çin'i Ladakh'da "provokatif" Askeri Eylemler Yapmakla Suçladı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı
Çin, Tayvan'ı Ziyaret Eden Çekya Senato Başkanı'nı “ağır Bedel Ödetmekle“ Tehdit Etti
Çin, Tayvan'ı Ziyaret Eden Çekya Senato Başkanı'nı “ağır Bedel Ödetmekle“ Tehdit Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim