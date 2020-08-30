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Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler

SON 24 SAATTE UKRAYNA\'DA 2 BİN 96, KAZAKİSTAN\'DA 126, KIRGIZİSTAN\'DA 108, ERMENİSTAN\'DA 124, GÜRCİSTAN\'DA 7 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

30 Ağustos 2020 Pazar 14:26
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19\'la İlgili Gelişmeler
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SON 24 SAATTE UKRAYNA'DA 2 BİN 96, KAZAKİSTAN'DA 126, KIRGIZİSTAN'DA 108, ERMENİSTAN'DA 124, GÜRCİSTAN'DA 7 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Nur Sultan, 30 Ağustos 20 : Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 118’si çocuk, 95’i sağlık çalışanı 2 bin 96 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 119 bin 74’e çıktığını bildirdi.
Son 24 saatte 27 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 35 artışla 2 bin 527'ye çıktığını kaydetti.
Virüse yakalanan 357 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 596 artarak 56 bin 734’e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Karantina uygulamasının 1 Kasım’a kadar uzatıldığı ülkede, 59 bin 813 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Ukrayna’da salgının durumu, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. 
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 236 artarak 41 bin 303'e, ölü sayısının 4 artarak 311'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 109 artarak 38 bin 359'a çıktığı ve hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği aktarıldı.
100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 633 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 126 artarak 105 bin 684'e çıktı.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 247 artarak 96 bin 135'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 1581'e yükseldi.

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Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 543 artarak 25 bin 658'e, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 284'e ulaştı. 
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 108 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 820'ye çıktı.
İlk vakanın görüldüğü marttan bu yana 38 bin 198 kişinin iyileştiği ülkede, son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1059'a ulaştı.
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 6 bin kişinin tedavisi sürüyor.
ERMENİSTAN
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 124 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 750'ye çıktı.
Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 877'ye yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 37 bin 650 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 956 kişinin tedavisi sürüyor.
GÜRCİSTAN
Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1510'a, sağlığına kavuşan hastaların sayısı 25 artarak 1221'e yükseldi.
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 524 kişi karantinada, 221 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.
(AA/AK/HÖ)
 

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