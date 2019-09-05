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Avam kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

Avam kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Avam kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.
Avam Kamarasında dün akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edildi.
Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.
Tasarı, AB'nin farklı tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisinin İngiliz hükümetinde değil parlamentoda olmasını öngörüyor.
Tasarıda son anda yapılan değişikliğe göre, Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının güncellenmiş şeklinin de parlamento tarafından oylanması gerekecek. 
Başbakan Boris Johnson, milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.

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Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle dün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.
Muhalefet partileri anlaşmasız Brexit’i önlemeye dönük tasarıyı dün parlamentoya sunmuştu.
Tasarı, Avam Kamarasındaki bütün aşamaları tamamlayıp kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasına sevk edildi.
Lordlar Kamarasının da tasarıyı bugün gündemine alıp onaylamasının ardından, tasarının cuma günü yasalaşması bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 05.09.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası
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