Jimnastik ve binicilik ayrı ayrı yeterince zorlayıcı iki spor, peki ya ikisini aynı anda yapınca? Buna 'atlı jimnastik' deniyor ve Avusturalya'da popülerliğini günden güne artıran bir spor dalı ortaya çıkıyor.

Avustralya'da son 20 yıldır gelişmekte olan 'atlı jimnastik', bu spora kendini adamış bir grup sporcu sayesinde ülke çapında hızla ün kazanıyor. Avrupalı ve yerli koçların yardımıyla düzenlenen eğitim atölyelerinde uzmanlar bilgi ve becerilerini meraklısıyla paylaşıyor.

Atlayış, binicilik ve jimnastiğin atletizm ve yaratıcılıkla birleştiği 'atlı jimnastik' farklı bir takım sporu, jimnastikçiler kadar atların da eğitilmesi gerekiyor. Hollandalı koç Maurits de Vries, özellikle atların eğitimiyle ilgileniyor. Koç Maurits, "Benim için iyi, sağlam ya da sağlıklı bir at kulüpteki en önemli şeydir." diyor.

Avustralya genelinde kulüplerde yaklaşık bin kadar atlı jimnastik sporcusu bulunduğu tahmin ediliyor. Uluslararası turnuvalarda Avusturya şimdiden başarılı bir şekilde temsil edildi. Geçen sene Dünya Binicilik Oyunları'ndaysa 4 atlı jimnastikçi rekabete dahil oldu.