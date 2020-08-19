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Atlas Okyanusu\'nda \'21 Milyon Ton\' Mikroplastik Atık Bulunuyor

Londra, 19 Ağustos 20 (.): İngiltere Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi, Atlas Okyanusu\'nun ortasında, yüzeyden 200 metre derinliğe kadar olan bölümde plastik atık araştırması yaptı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
Atlas Okyanusu\'nda \'21 Milyon Ton\' Mikroplastik Atık Bulunuyor
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Londra, 19 Ağustos 20 (.): İngiltere Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi, Atlas Okyanusu'nun ortasında, yüzeyden 200 metre derinliğe kadar olan bölümde plastik atık araştırması yaptı.

İngiltere'den Falkland Adaları'na kadar yapılan araştırmada, bilim insanları her metreküp okyanus suyunda 7 bine yakın plastik parçacığı buldu.

21 milyon ton plastik yaklaşık 1000 konteyner gemisini doldurabilecek kadar büyük bir miktar.
Araştırmanın sonuçları Nature Communications adlı akademik hakemli dergide yayımlandı.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr Katsia Pabortsava, okyanus suyunun en üst yüzde 5'lik kısmında yaptıkları mikro plastik kütle ölçümünden yola çıkara tüm okyanustaki plastik atık miktarını tahmin edebildiklerini ve bunun önceki tahminlerin çok üzerinde olduğunu söyledi.

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Dr Pabortsava daha önceki ölçümlere çok küçük parçacıkların eklenmediğine de dikkat çekti.
Topladıkları örneklerde, sıklıkla paketlerde kullanılan ve en çok kullanılıp atılan polimerlere (polietilen, polipropilen ve polistiren ) bakıldı.

Araştırma ekibi okyanusun bu en uzak bölgelerinde bile kendini gösteren bulguların, ileride plastik parçacıklarının ekolojik ve çevresel zararlarını ölçmeye yardımcı olmasını umuyor.

Manchester Üniversitesi'nden Jamie Woodward de araştırma sonuçlarının, okyanuslardaki mikroplastik atıkların tahminlerin çok üzerinde olduğuna işaret eden önceki araştırmaları tasdiklediğini belirtiyor.

Çevreci gruplar, koronavirüs salgınıyla birlikte tek kullanımlık maskelerin en yaygın plastik atık haline geldiği uyarısını yapmıştı.

(BBC/FEZ)
 

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