Atlantik kıyısında yılbaşından bu yana binden fazla yunus karaya vurdu

Fransa’da faaliyet gösteren La Pelagis Deniz Canlılarını Koruma Gözlemevi, yılbaşından bu yana 1100'den fazla yunusun Atlantik kıyısında karaya vurduğunu bildirdi.

Bu durumun en önemli sebebi olarak ise Atlantik’teki balıkçı ağları gösterildi.

Gözlemevinde araştırmacı olarak çalışan Willy Dabin, AFP’ye yaptığı açıklamada, özellikle Vendee, la Charente-Maritime ve Gironde bölgelerinde son dönemde yunusların karaya vurmasının sıkça gözlendiğini bildirdi.

Willy Dabin, “Yunusların yüzde 90'ının balıkçı ağlarına takılması sonucu karaya vurduğu gözleniyor. Ayrıca, bu yunusların bir bölümünün bazı balıkçıların da hedefi olduğu tahmin ediliyor.” dedi.

Memeli bir hayvan olan yunuslar akciğer solunumu yapmalarından dolayı nefes almak için belirli aralıklarla su yüzeyine çıkmak zorunda. Balıkçıların denize kurduğu ağlar ise yunusların deniz yüzeyine ulaşmalarında en büyük engel ve boğularak ölmelerinde en büyük sebep.

Ayrıca ağlara takılan ölü yunuslar balıkçılar tarafından kuyruk veya baş kısımları kesilmek suretiyle ağlardan çıkarılıyor. Balıkçılar tarafından denize bırakılan bu ölü yunusların bir bölümünün dalga ve akıntılarla kıyıya kadar ulaştıkları tahmin ediliyor.

Yunus ölümlerine çare mümkün mü?

Yunus ölümlerini engellemek için mühendisler 'pingers' adında bir cihaz geliştirdi. Söz konusu alet elektrik akımıyla çalışıyor. Yaydığı sinyal sayesinde bir nevi alarm veriyor. Dolayısıyla yunus ve benzeri balıklar, bu sesten ürkerek ağlara yanaşmıyor. Bilim insanları bu tür yöntemlerin geliştirilerek, daha da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyor.

Pingers cihazları 2017 yılından beri Gascogn Körfezi’nde Ulusal Balıkçılık ve Deniz Hayvanları Komitesi tarafından kullanılıyor. Komite bu cihaz sayesinde ölümlerde azalma yaşanmasını umuyor.