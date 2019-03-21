Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103310
ALTIN
230.290
DOLAR
5.4693
STERLİN
7.1811
EURO
6.2098
Polisten uyarı
Son Dakika
Dikkat!!
Okwor 9 ay hapis yatacak
OKWOR 9 AY HAPİS YATACAK
Gargınsu'nun kızı Öcalan lehine slogan attı
GARGINSU'NUN KIZI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN...
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
SALAMİS CADDESİNDE PARK KARMAŞASI!
banner307

Atlantik kıyısında yılbaşından bu yana binden fazla yunus karaya vurdu

Atlantik kıyısında yılbaşından bu yana binden fazla yunus karaya vurdu

21 Mart 2019 Perşembe 08:23
Atlantik kıyısında yılbaşından bu yana binden fazla yunus karaya vurdu

Fransa’da faaliyet gösteren La Pelagis Deniz Canlılarını Koruma Gözlemevi, yılbaşından bu yana 1100'den fazla yunusun Atlantik kıyısında karaya vurduğunu bildirdi.

Bu durumun en önemli sebebi olarak ise Atlantik’teki balıkçı ağları gösterildi.

Gözlemevinde araştırmacı olarak çalışan Willy Dabin, AFP’ye yaptığı açıklamada, özellikle Vendee, la Charente-Maritime ve Gironde bölgelerinde son dönemde yunusların karaya vurmasının sıkça gözlendiğini bildirdi.

Willy Dabin, “Yunusların yüzde 90'ının balıkçı ağlarına takılması sonucu karaya vurduğu gözleniyor. Ayrıca, bu yunusların bir bölümünün bazı balıkçıların da hedefi olduğu tahmin ediliyor.” dedi.

Memeli bir hayvan olan yunuslar akciğer solunumu yapmalarından dolayı nefes almak için belirli aralıklarla su yüzeyine çıkmak zorunda. Balıkçıların denize kurduğu ağlar ise yunusların deniz yüzeyine ulaşmalarında en büyük engel ve boğularak ölmelerinde en büyük sebep.

Ayrıca ağlara takılan ölü yunuslar balıkçılar tarafından kuyruk veya baş kısımları kesilmek suretiyle ağlardan çıkarılıyor. Balıkçılar tarafından denize bırakılan bu ölü yunusların bir bölümünün dalga ve akıntılarla kıyıya kadar ulaştıkları tahmin ediliyor.

Yunus ölümlerine çare mümkün mü?
Yunus ölümlerini engellemek için mühendisler 'pingers' adında bir cihaz geliştirdi. Söz konusu alet elektrik akımıyla çalışıyor. Yaydığı sinyal sayesinde bir nevi alarm veriyor. Dolayısıyla yunus ve benzeri balıklar, bu sesten ürkerek ağlara yanaşmıyor. Bilim insanları bu tür yöntemlerin geliştirilerek, daha da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyor.

Pingers cihazları 2017 yılından beri Gascogn Körfezi’nde Ulusal Balıkçılık ve Deniz Hayvanları Komitesi tarafından kullanılıyor. Komite bu cihaz sayesinde ölümlerde azalma yaşanmasını umuyor.

Anahtar Kelimeler:
Atlantik Yunus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Yarı otomatik silahları yasaklayacağız
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Yarı otomatik silahları yasaklayacağız
İngiltere Başbakanı May: İkinci bir Brexit referandumu istemiyorum
İngiltere Başbakanı May: İkinci bir Brexit referandumu istemiyorum
Ab'den Brexit'e
Ab'den Brexit'e "koşullu" Erteleme Teklifi...tusk:"avam Kamarası'nın Ayrılık Anlaşmasını Onaylaması Koşuluyla Brexit'in Kısa Bir Süre Uzatılmasının Mümkün Olacağına İnanıyorum"
"yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Aa'ya Konuştu" Başlıklı Haberimizin 18. Paragrafındaki "meb'in Tahdidi" İfadesi Kaynağından "kıta Sahanlığının Tahdidi" Şeklinde Düzeltilmiştir
Bm'den Abd'nin Venezuela Yaptırımlarına Eleştiri...
Bm'den Abd'nin Venezuela Yaptırımlarına Eleştiri...
“Bosna Kasabı“ Karadzic'e müebbet...
“Bosna Kasabı“ Karadzic'e müebbet...
İngiltere AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi
İngiltere AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi
Mozambik'te 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi
Mozambik'te 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi
İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü
İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü
Danimarkalı Milletvekilinden Bebeğini Parlamentodan Çıkarması İstendi
Danimarkalı Milletvekilinden Bebeğini Parlamentodan Çıkarması İstendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim