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Atlanta Polisinin Bir Siyahiyi Daha Öldürdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

Atlanta, 19 Ağustos 20 : Amerikalı siyahi George Floyd\'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD\'de, bir siyahinin daha 2016\'da polis tarafından öldürülme anının görüntüleri paylaşıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Atlanta Polisinin Bir Siyahiyi Daha Öldürdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı
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Atlanta, 19 Ağustos 20 : Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, bir siyahinin daha 2016'da polis tarafından öldürülme anının görüntüleri paylaşıldı.
Siyahi Deravis Caine Rogers'ın (22) ailesinin avukatları, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da 22 Temmuz 2016'da Rogers'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin polisin araç kamerasından elde edilen görüntüleri yayınladı.
Olay gününe ait görüntülerde, bir sitenin güvenlik görevlisinden şüpheli biri olduğuna dair aldığı ihbarı değerlendirmek üzere yola çıkan polis James Burns'un, siteye girdikten sonra tepe lambasını açtığı görülüyor.
Burns'un siteden çıkmak üzere karşıdan gelen Rogers'ın aracını durdurmak için karşı şeride geçtiği dikkati çekiyor.
Rogers'ın da direksiyonu kırarak polislerin yanına geçtiği sırada polisin silah sesleri geliyor.
Bu esnada polis arabasının yanındaki kaldırımda duran iki kadın, birbirlerine korkuyla sarılarak uzaklaşmaya çalışıyor.
Görüntüler, Rogers'ın aracını polis arabasına doğru sürmediğini ortaya koyuyor.
POLİS ŞİDDETİ İÇİN KOMİSYON ÇAĞRISI
Rogers ailesinin avukatlarından Shean Williams basın toplantısında, kentin polis teşkilatıyla sorunu olan Rogers gibi ailelerin hiçbir zaman adalet elde edememelerinin adil ve doğru olmadığı söyledi.
Williams, ülkede adaletsizlik ve polisin ateş açması hakkında konuşulurken Atlanta polisinin adaletsizlikleriyle ve Caine Rogers'ın ölümüyle ilgili sorumluluk alınmamasını samimi bulmadığını ifade etti.
Rogers ailesinin avukatlarından Sam Starks da Atlanta'da polis şiddetiyle ilgili iddiaların aydınlığa çıkarılması için bir komisyon oluşturulması çağrısı yaptı. 

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Polis memuru Burns, konuyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılara, daha önce kendisini çarparak öldürmeye çalışan bir arabaya ateş ettiğini söylemişti.
Savcılar, olaydan bir ay sonra Burns'ı cinayetle suçlamış ancak 2 yıl sonra bazı yasal endişeler nedeniyle dava düşmüş, sonra tekrar açılmış ancak o tarihten bu yana duruşma yapılmamıştı.
22 yaşındaki Rogers, 22 Temmuz 2016'da polis Burns'un açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. 
ATLANTA'DA POLİS İKİ AY ÖNCE DE BİR SİYAHİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Atlanta'da 12 Haziran'da da siyahi Rayshard Brooks, polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmüştü.
Brooks'un öldürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmişti. Göstericiler, Brooks'un önünde öldürüldüğü restoranı ateşe vermişti. Brooks'u öldüren polis görevden alınmış ve Atlanta polis şefi Erika Shields gösterilerin ardından istifa etmişti.
GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
(AA/AK/FEZ)


 

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