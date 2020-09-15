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Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler

Ankara, 15 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

15 Eylül 2020 Salı 16:49
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
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Ankara, 15 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 404 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 302 bin 424’e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 389’a çıktığı aktarıldı.
Pakistan'da, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 290 bin 261 olarak kayıtlara geçti.
BANGLADEŞ
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1724 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 341 bin 56’ya ulaştı.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin 43 artışla 4 bin 802 kişiye ulaştığı belirtildi.
Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.
FİLİPİNLER
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 544 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 269 bin 407'ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 663’e yükseldi.
Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 207 bin 352’ye ulaştı.
SİNGAPUR
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6’sı yurt dışı irtibatlı 34 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.
Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken, bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 488'e yükseldi.
Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 802 kişi de iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.
TAYLAND
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 Kovid-19 vakasına rastlandığı duyuruldu.

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Toplam vaka sayısının 3 bin 480'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 3 bin 315 kişi iyileşti, 107 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.
Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.
Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 106 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 22 bin 391'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 bin 878 kişi iyileşti.
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 367'ye yükseldi.
Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana yeni vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.
ÇİN
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, toplam vaka sayısı 85 bin 202'ye çıktı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 426 kişi de iyileşti.
HONG KONG
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 976’ya çıktı.
Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 102’ye ulaştı.
Hong Kong'da bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 4 bin 646 kişi iyileşti.
(AA/AK/HÖ)
 

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