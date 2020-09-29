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Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Ankara, 29 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

29 Eylül 2020 Salı 16:20
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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Ankara, 29 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 384'e çıktı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 566 kişinin iyileştiği ülkede halen 184 kişinin tedavisi sürüyor.
HONG KONG
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.
Kentte şimdiye kadar 5 bin 80 vaka tespit edilirken 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 790 kişi ise iyileşti.
GÜNEY KORE
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 38 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, ülkede 11 Ağustos'tan bu yana en düşük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 23 bin 669'a yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 470 kişi iyileşti. Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 407'ya ulaştı.
Güney Kore'de, 19 Ağustos'ta önce başkent Seul ve çevresinde uygulanmaya başlanan, ardından tüm ülkeye genişletilen "sıkılaştırılmış 2. seviye" karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin verilmişti. İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.
TAYVAN
Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 513'e ulaştığı belirtildi. Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 480 kişi iyileşti.
FİLİPİNLER
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 25 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 309 bin 303'e çıktı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 448'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 252 bin 930'a ulaştı.

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TAYLAND
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bugüne dek 3 bin 559 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 770 kişi iyileşti, 130 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.
SİNGAPUR
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı irtibatlı 27 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 742'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 393 kişi de iyileşti.
BANGLADEŞ
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1488 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 362 bin 43'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 219'a yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 273 bin 698 kişi de iyileşti.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
PAKİSTAN
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 675 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 311 bin 516'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 474’e çıktığı ifade edildi.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 296 bin 340 olarak kayıtlara geçti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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