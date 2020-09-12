Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Ankara, 12 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı irtibatlı 42 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Yeni vakalardan 4'ünü Singapur vatandaşı ile kalıcı ikamet ve çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanını ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler oluşturdu.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 357'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 607 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

FİLİPİNLER

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 935 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 257 bin 863'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 292'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 187 bin 116'ya ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 66 bin 455 hasta bulunuyor.

PAKİSTAN

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 584 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 300 bin 955'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 373'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 288 bin 536 olarak kayıtlara geçti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 136 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 55'e yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 bin 29 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 355'e yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana günlük vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu. Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 174'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 386 de kişi iyileşti.

HONG KONG

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 939’a çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 613 kişi de iyileşti.

TAYLAND

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 466 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 312 kişi iyileşti, 96 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1282 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 336 bin 44'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 702’ye yükseldi

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

(AA/ÖZ/HA)