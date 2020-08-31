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Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Ankara/Kuala Lumpur/Cakarta/Tokyo, 31 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:01
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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Ankara/Kuala Lumpur/Cakarta/Tokyo, 31 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.
Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 295 bin 849'a ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği Pakistan'da, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 294'e çıktığı ifade edildi.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 280 bin 682 olarak kaydedildi.
MALEZYA
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı, bugün 6 artışla toplam 9 bin 340'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte 6 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 9 bin 54, aktif vaka sayısı da 159 oldu.
Kovid-19 hastası bir kişinin daha bugün yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüse bağlı toplam can kaybı 127'ye yükseldi.
Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, dünden bu yana Kovid-19 tedbirlerine uymayan 253 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltıların 116'sının gece kulübü ve barlarda yapıldığını belirten Bakan İsmail, eğlence mekanlarını sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.
SİNGAPUR
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 41 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.
Açıklamada, yeni vakalardan 7’sinin yurt dışı irtibatlı, 3'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi. 

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Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 812'ye yükseldi.
Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 586 kişi de iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.
ENDONEZYA
Endonezya’da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 743 vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 174 bin 796’ya yükseldi.
Virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 7 bin 417’ye, iyileşenlerin sayısı 1774 artarak 125 bin 959’a çıktı.
Bu arada, Batı Cava eyaletine bağlı Depok kentinde, salgının yayılımını azaltmak amacıyla bugünden itibaren daha önce uygulanan bazı kısıtlamalar tekrar yürürlüğe girdi.
Kısıtlamalar kapsamında, alışveriş merkezleri, kafe, restoran ve marketlere akşam saat 18.00’e kadar açık kalma izni verilirken, saat 20.00'den sonrası için de dışarıda insan hareketliliğine sınırlama getirildi.
JAPONYA
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 423 artarak 69 bin 222’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 artışla 1311’e yükseldi.
Son bir günde yeni 100 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 20 bin 817’ye ulaştı.
Vaka sayıları Osaka’da 8 bin 544’e, Kanagawa’da 4 bin 961’e, Fukuoka’da 4 bin 598’e, Aiçi’de 4 bin 545’e, Saitama’da 3 bin 926’ya, Çiba’da 3 bin 36’ya, Hyogo’da 2 bin 276’ya, Okinawa’da 2 bin 139’a, Hokkaido’da 1781’e, Kyoto’da 1452’ye çıktı.
(AA/ÖZ/GÜL) 
 

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