Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Ankara/Kuala Lumpur/Cakarta/Tokyo, 18 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı irtibatlı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 938'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 52 bin 350 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

PAKİSTAN

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 617 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 289 bin 832'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 190'a çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 270 bin 9'a yükseldi.

BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 200 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 282 bin 344'e, can kaybının da 3 bin 740'a çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşen sayısı 160 bin 591'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart’ta görülmüştü.

TAYLAND

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 381'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 3 yeni vakanın da Rusya ve Hindistan'dan gelip karantina altına alınan Taylandlılar olduğu bildirildi.

Vakaların tamamının ikinci kez yapılan Kovid-19 testinde virüse yakalandıklarının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, 3 kişinin 38 ila 49 yaşlarında olduğu ifade edildi.

Tayland'da virüse yakalanan 3 bin 198 kişi iyileşti, 125 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

2 Haziran'dan bu yana virüs nedeniyle can kaybının olmadığı Tayland'da, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

FİLİPİNLER



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 836 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 169 bin 213'e çıktı.Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 687'ye yükseldi.Filipinler'de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 102 artarak 112 bin 861'e ulaştı.ENDONEZYASağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 1673 artışla 143 bin 43’e çıktı.Virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 6 bin 277’ye, iyileşenlerin sayısı 1848 artarak 96 bin 306’ya yükseldi.Vakalar başkent Cakarta’da 30 bin 465’e, Doğu Cava’da 28 bin 551’e, Bali'de 4 bin 158’e ve Açe’de 1069’a çıktı.JAPONYAJaponya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 902 artarak 58 bin 450’ye, ölü sayısı 16 artışla 1148'e yükseldi.Son bir günde yeni 207 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 18 bin 82’ye ulaştı.Vaka sayıları Osaka’da 7 bin 101’e, Kanagawa’da 3 bin 987’ye, Aiçi’de 3 bin 848’e, Fukuoka’da 3 bin 728’e, Saitama’da 3 bin 277’ye, Çiba’da 2 bin 518’e, Hyogo’da 1949’a, Okinawa’da 1689’a, Hokkaido’da 1638’e, Kyoto’da 1164’e, Gifu'da 520'ye çıktı.HONG KONGHong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 36 yeni Kovid-19 vakası saptanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 560'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 677 kişi iyileşirken, 70 kişi hayatını kaybetti, halen 751 hasta tedavi görüyor.Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.MALEZYAMalezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 7 artışla toplam 9 bin 219'a yükseldi.Bugün 26 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 902, aktif vakalar ise 192 oldu.Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.(AA/AK/HÖ)