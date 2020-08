Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Ankara/Kuala Lumpur/Cakarta/Tokyo, 15 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14’ü yurt dışı kaynaklı 22 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 7’si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 1’i Guangdong eyaletinde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 808’e yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 519 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 655 olarak açıklandı.

HONG KONG

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 406’ya ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 559 kişi iyileşirken, 67 kişi hayatını kaybetti, halen 27'sinin durumu kritik 780 hasta tedavi görüyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı kaynaklı 166 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 15 bin 39’a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 901 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde bulunan insan sayısı 50, dışarıda yapılan aktivitelerde ise 100’ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

PAKİSTAN

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 747 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 288 bin 47'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 162’ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan’da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 265 bin 624’e yükseldi.

BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 644 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 274 bin 525'e, can kaybı 3 bin 625’e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 157 bin 635 kişi iyileşti.

SİNGAPUR



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 81 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.Açıklamada, yeni vakalardan 16’sının yurt dışı irtibatlı, 3'ünün Singapur vatandaşı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 661’e yükseldi.Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 51 bin 49 kişi ise iyileşti.Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.ENDONEZYAEndonezya’da son 24 saatte 2 bin 345 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 137 bin 468’e çıktı.Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 6 bin 71’e, iyileşenlerin sayısı 1703 artarak 91 bin 321’e ulaştı.Kovid-19 ile Mücadele Timi Başkanı Doni Monardo, henüz dağıtım aşamasında bir aşı olmaması nedeniyle şu an için salgına karşı en iyi mücadelenin sağlık protokollerine uymak olduğunu vurguladı.FİLİPİNLERFilipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 351 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 157 bin 918’e çıktı.Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 159 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 600'a yükseldi.Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 72 bin 209'a ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 83 bin 109 olarak kaydedildi.Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.MALEZYAMalezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 26 artarak toplam 9 bin 175'e yükseldi.Bugün 3 vaka sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 831, aktif vakalar ise 219 oldu.Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.Öte yandan Savunma Bakanlığı, dün Kovid-19 tedbirlerine uymayan 129 kişinin gözaltına alındığını, 20 kişinin ise yüz maskesi takmadığı için cezalandırıldığını açıkladı.JAPONYAJaponya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1186 artarak 55 bin 859’a, ölü sayısı 4 artışla 1103’e yükseldi.Son bir günde yeni 385 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 17 bin 454’e ulaştı.Vaka sayıları Osaka’da 6 bin 698’e, Kanagawa’da 3 bin 773’e, Aiçi’de 3 bin 665’e, Fukuoka’da 3 bin 559’a, Saitama’da 3 bin 154’e, Çiba’da 2 bin 401’e, Hyogo’da 1863’e, Hokkaido’da 1619’a, Okinawa’da 1559’a, Kyoto’da 1113’e çıktı.(AA/ÖZ/HA)