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Asya’nın İki Nükleer Gücü Savaşın Eşiğinde

İslamabad, 27 Şubat 19 :  Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri\'ne ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir bölgesinde düştü. \'Kendimizi savunma hakkımız var\' diyen Pakistan, iki Hindistan uçağını düşürdüklerini duyurdu. Hindistan medyası, Hint ordusunun da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Asya’nın İki Nükleer Gücü Savaşın Eşiğinde

İslamabad, 27 Şubat 19 :  Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri\'ne ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir bölgesinde düştü. \'Kendimizi savunma hakkımız var\' diyen Pakistan, iki Hindistan uçağını düşürdüklerini duyurdu. Hindistan medyası, Hint ordusunun da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:16
Asya’nın İki Nükleer Gücü Savaşın Eşiğinde

İslamabad, 27 Şubat 19 :  Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir bölgesinde düştü. 'Kendimizi savunma hakkımız var' diyen Pakistan, iki Hindistan uçağını düşürdüklerini duyurdu. Hindistan medyası, Hint ordusunun da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

PAKİSTAN: HAVA SAHASINA GİREN HİNDİSTAN’A AİT İKİ SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

Pakistan ordusundan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü bildirildi. PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI HİNT HAVA SAHASINA GİRDİ

Hindistan ise, Pakistan'a ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.  Hindistan medyasıysa, Hint ordusunun da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa dün hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 Hint güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini (ISI) sorumlu tutmuştu.

Pakistan ise savaş tehdidine kadar varan açıklamaların ardından orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

İKİ ÜLKE KEŞMİR NEDENİYLE İKİ KEZ SAVAŞMIŞTI

Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana, bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesi ve Çin'in de bir kısmını almasından beri, iki ülke arasında bir gerilim kaynağı.

Bölge üzerindeki güç mücadelesi, 1947 ve 1965'te iki savaşa, asker ve sivillere karşı sayısız saldırıya ve komşular arasında gerilimin artmasına neden oldu.

Keşmir'in aidiyeti, İngiliz yönetiminin sona erdiği ve ülkenin Hindu Hindistan ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Pakistan arasında ikiye bölündüğü 1947'den önce de tartışma konusuydu.

Keşmir'in Maharajası (Hükümdarı) bölgenin Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılacağı konusunda tereddüt etti. En nihayetinde Hindistan'a katılmayı tercih edince, iki ülke Keşmir uğruna iki yıl süren bir savaşa tutuştu.

Ateşkesin ardından, Pakistan bölgedeki askerlerini çekmeyi reddedince, Keşmir de ikiye bölündü.

Hindistan ve Pakistan mücadele ederken, Çin 1959'lerde Doğu Keşmir'i, Aksai Chin diye bilinen bölgeyi aşama aşama işgal etti.

(AA/EURONEWS/SPUTNİK/BBC/FG)

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