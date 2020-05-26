banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
375.272
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3431
EURO
7.4186
banner339
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Mehmet Ceyhan hala bulunamadı
MEHMET CEYHAN ARANIYOR
Çevre Örgütleri: Arabada sigara içilmesi yasaklanmalı
YANGINLAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

Asya Borsaları Güçlü Yükseldi

İstanbul, 26 Mayıs 20 (.): Asya borsaları güne güçlü yükselişle başladı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:34
Asya Borsaları Güçlü Yükseldi
banner337
banner345

İstanbul, 26 Mayıs 20 (.): Asya borsaları güne güçlü yükselişle başladı.
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal dün, Tokyo ve Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,9 seviyelerinde dengelendi.
ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesine rağmen, Çin'den yapılan açıklamada, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olması risk iştahını artırdı.
Analistler, gündemdeki haber akışıyla birlikte Çin Yuan'ı, ABD ile ilişkilerde koz olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi. Çin Merkez Bankası (PBoC) Dolar/Yuan paritesinin gün içi orta noktasını 2008'den bu yana en düşük seviye olan 7,1293 şeklinde belirledi. 

banner341
Çin'de Şanghay bileşik endeksi bu gelişmelerin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.840 puanda dengelendi.
Hong Kong'da göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar devam etse de Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.
Güney Kore'de Kospi endeksi ekonomilerin yeniden açılmasının getirdiği olumu havaya paralel önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2.030 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi'de yüzde 0,5 yükselişle 30.822 seviyesinden işlem görüyor.
(AA/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 592 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 592 Bini Aştı
Türkiye Çad'a Tıbbi Yardım Malzemesi Gönderdi
Türkiye Çad'a Tıbbi Yardım Malzemesi Gönderdi
Brent Petrolün Varili 36,27 Dolar
Brent Petrolün Varili 36,27 Dolar
Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı
Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı
Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü
Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı
Vuhan'da 6,5 milyondan fazla kişiye test yapıldı
Vuhan'da 6,5 milyondan fazla kişiye test yapıldı
BM Libya Destek Misyonu, sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı
BM Libya Destek Misyonu, sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı
DSÖ Covid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımını askıya aldı
DSÖ Covid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımını askıya aldı
Lufthansa'ya 9 milyar avroluk kurtarma paketi
Lufthansa'ya 9 milyar avroluk kurtarma paketi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim