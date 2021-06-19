Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24’ü yurt dışı kaynaklı 30 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 564 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 425 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26'sı yurt dışı kaynaklı, 482 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 150 bin 720'ye yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 1997'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 142 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

HONG KONG

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 886 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

TAYVAN

Tayvan’da son 24 saatte 128 yeni vaka görülürken, virüs bulaşan 20 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 896'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 538 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

FİLİPİNLER

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 959 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 353 bin 220'ye çıktı.

Son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 538'e çıktı, 1 milyon 270 bin 243 kişi iyileşti.

SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 403 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.

TAYLAND

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 667 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1609'a, toplam vaka sayısı 214 bin 449'a yükseldi.

NEPAL

Son 24 saatte 1688 vakanın kaydedildiği Nepal’de 34 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 619 bin 635 Kovid-19 vakası ve 8 bin 675 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 553 bin 342 kişi sağlığına kavuştu.