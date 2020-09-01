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Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

01 Eylül 2020 Salı 15:03
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 300 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 296 bin 149'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 298'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 280 bin 970 olarak kaydedildi.

FİLİPİNLER

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 483 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 224 bin 264’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 597'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 158 bin 12'ye ulaştı.

SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 40 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 7’sinin yurt dışı irtibatlı, 1'inin Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 852'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 643 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

ENDONEZYA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2 bin 775 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 177 bin 571’e ulaştı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 88 artışla 7 bin 505’e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 98 artışla 128 bin 57’ye yükseldi.

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Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 40 bin 987’ye, Doğu Cava’da 33 bin 893’e, Bali'de 5 bin 367’ye ve Açe’de 1649’a çıktı.

TAYLAND

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Yeni vakaların tümü karantinada olanlarda saptandı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 417 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 274 kişi iyileşti, 85 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

MYANMAR

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 107 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 882’ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede son bir günde tespit edilen yeni vakalarla salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışının yaşandığı ifade edildi.

Myanmar’da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 354 olarak kaydedildi.

Yeni Kovid-19 vakalarının çoğunluğu Arakan eyaletinde tespit edilirken, eyalette son 2 haftada 300'e yakın vakaya rastlandı.

Hükümet, artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla Arakan’da kısmi sokağa çıkma yasağı uygularken, eyalet genelinde gereksiz ve izinsiz seyahatleri de yasakladı.

Arakan'da vakaların arttığı yerler arasında 100 bin Arakanlı Müslüman’ın aşırı kalabalık kamplarda yaşadığı eyaletin başkenti Sittwe de bulunuyor.

Ülkede, ilk Kovid-19 vakaları 23 Mart'ta tespit edilmişti.

MALEZYA

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 14 artışla 9 bin 354’e yükseldi.

Bugün 21 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 75, aktif vakalar ise 151 oldu.

Kovid-19’dan bugün 1 kişi yaşamını yitirirken ölen vaka sayısı toplam 127’ye çıktı.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Sağlık Bakanlığı
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