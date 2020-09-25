Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 332'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı 80 bin 522 kişinin iyileştiği ülkede halen 166 kişi tedavi altında tutuluyor.

HONG KONG

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 58’e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 104 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 758 kişi iyileşti.

Yetkililer, vaka sayısının 5 gündür tek haneli rakamlarda seyrettiğini, son 3 haftada ise ilk kez yurt dışı kaynaklı vakaya rastlanmadığını açıkladı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19’u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 114 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 455'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 20 bin 978 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybeden ülkede ölenlerin sayısı 395'e ulaştı.

Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.

İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler ise yasak.

TAYVAN

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte bir yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 510'a ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 480 kişi iyileşti.

MYANMAR

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 171 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 bin 515'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 155'e yükseldi.

Myanmar'da hastalığa yakalanan 2 bin 381 kişi iyileşti.



Diğer yandan hükümet yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil olmak üzere tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etmişti.Bunun üzerine 4 özel gazete, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren basımı durduracaklarını ilan etmişti.Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 630 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 299 bin 361'e çıktı.Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 196'ya yükseldi.Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 232 bin 399'a ulaştı.Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.Bugüne dek 3 bin 519 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 360 kişi iyileşti, 100 kişinin ise tedavisi sürüyor.Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2’si yurt dışı irtibatlı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 665'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 333 kişi de iyileşti.Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1383 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 356 bin 767'ye ulaştı.Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 93’e yükseldi.Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 267 bin 24 kişi iyileşti.Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 798 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 309 bin 15'e ulaştığı bildirildi.Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 444’e çıktığı ifade edildi.Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 294 bin 740 olarak kayıtlara geçti.