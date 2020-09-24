Asya-Pasifik ülkelerinde kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 314'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı 80 bin 513 kişinin iyileştiği ülkede halen 167 kişi tedavi altında tutuluyor.

HONG KONG

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 57’ye çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 104 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 749 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16’sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 125 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 341'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 20 bin 832 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybeden ülkede ölenlerin sayısı 393'e ulaştı.

Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.

İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler ise yasak.

TAYVAN

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasının görülmediği ülkede, toplam vaka sayısının 509 olduğu belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 480 kişi iyileşti.

MYANMAR

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 535 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 bin 827'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Myanmar'da hastalığa yakalanan 2 bin 85 kişi iyileşti.

Diğer yandan hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil olmak üzere tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etmişti.

Bunun üzerine 4 özel gazete, çarşamba gününden itibaren basımı durduracaklarını ilan etmişti.

FİLİPİNLER

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 180 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 296 bin 755'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 127'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 231 bin 928'e ulaştı.

TAYLAND

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 516 vakanın kaydedildiği ülkede virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 353 kişi iyileşti, 104 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı irtibatlı 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 654'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 291 kişi de iyileşti.

BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1540 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 355 bin 384'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 72’ye yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 265 bin 92 kişi iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

PAKİSTAN

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 799 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 308 bin 217'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 437'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 294 bin 392 olarak kayıtlara geçti.