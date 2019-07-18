“Asya Kaplanı“ sivrisineğini yok etmeyi hedefleyen deneyde başarı sağlandı

Çin'de iki adada yürütülen deneylerde dünyanın en istilacı sivrisinek türlerinden birinin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı bildirildi.

CNNInternational'ın haberine göre, Michigan Üniversitesinde görevli Çinli Profesör Şi Zhiyong liderliğindeki ekip, Guangcou kenti yakınında iki adada yürüttükleri çalışmada, "Asya Kaplanı" olarak anılan dişi ve erkek sivrisineklerin üreme kabiliyetini sınırlandırmanın yanı sıra dişiler, düşük seviyede radyasyonla sterilize edildi, erkeklere de Wolbachia bakterisi verildi.

Deney yapılan dişi ve erkek sivrisineklerin 2016 ve 2017'de üreme dönemlerinde doğaya salındığı, bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasının ana nedenlerinden dişi sivrisinek nüfusunun yüzde 94, insanları sokma oranın da yüzde 97 azaldığı gözlendi.

Sivrisinek konusunda uzman çevre bilimci Peter Armbruster, çalışmanın, bugüne kadar sivrisineklerin inatçı üreme kabiliyetlerini hedef alan en başarılı deneme olduğunu söyledi.

İlaçlama ve yumurtalarını bırakacakları durgun suların ortadan kaldırılması gibi geleneksel kontrol yöntemleriyle Asya Kaplanı sivrisineklerinin sayısının azaltılmasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

"Çok istilacı" olarak nitelendirilen türün, son 40 yılda Asya'dan neredeyse tüm kıtalara yayıldığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Asya Kaplanı sivrisineklerini, dang humması ve sıtma gibi hastalıkların hızla yayılmasına neden oldukları için "dünyadaki en ölümcül hayvanlar" arasında gösteriyor.

Tropik iklime sahip Guangcou'da 2014'te patlak veren dang humması salgınında 37 bin 350 kişi hastalanmıştı.

Filipinler'de de bu yılın ilk 6 ayında 456 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal alarm ilan edilmişti.

Çalışmanın sonuçları, "International Journal of Science" dergisinde yayımlandı.