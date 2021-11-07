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Astronotlardan tuvalet bozulunca bebek bezi kullanmaları istendi

Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan SpaceX astronotları, şirketin amiral gemisi Dragon kapsülündeki bozuk tuvalet nedeniyle Dünya'ya dönüş yolculuğunda bebek bezleri kullanacak.

07 Kasım 2021 Pazar 09:40
Astronotlardan tuvalet bozulunca bebek bezi kullanmaları istendi

Astronotlar, kapsülden zemin panellerini çıkardıktan sonra tuvalet sızıntısı baş gösterdi.

Sorun ilk olarak SpaceX'in Eylül ayındaki özel uçuşu sırasında, bir tüpün yapıştırılmamış olarak gelmesi ve döşeme tahtalarının altına idrar dökülmesiyle ortaya çıktı.

Mühendisler, idrarın kapsülü etkilemediğini belirledi.

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NASA'ya göre astronotlar tuvaleti kullanmak yerine emici bez kullanacak.

NASA astronotu Megan McArthur, mürettebatın eve 20 saatlik yolculukları için çocuk bezi kullanabileceğini söyledi.

McArthur uzaydan düzenlediği basın toplantısında, "Uzay uçuşu pek çok küçük zorlukla dolu. Bu, görevimizde karşılaşacağımız ve ilgileneceğimiz şeylerden sadece biri. O yüzden çok endişeli değiliz" dedi.

NASA yetkilileri 6 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan McArthur ve ekibinin geri kalanını cuma günkü bir dizi toplantının ardından eve getirmeye karar verdi.

Kötü hava koşulları ve bir ekip üyesiyle ilgili açıklanmayan bir tıbbi sorun nedeniyle ertelenen yolculuğun çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor. 

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