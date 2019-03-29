Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyona lityum-iyon bataryaları yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Nick Hague ve Christina Koch, yürüyüş sırasında eskiyen nikel-hidrojenlerin yerine lityum-iyon batarya değişimi için çalışmalarını sürdürecek.

Batarya değişimi için üçüncü yürüyüş 8 Nisan'da yapılacak. Astronotlar geçen hafta da yine batarya değişimi için uzay yürüyüşü yapmıştı.

Bugünkü yürüyüşü kadın astronotlar Anne McClain ve Christina Koch'un yapması planlanıyordu.

İlk kez iki kadın astronotun yapacağı uzay yürüyüşü, her iki kadının da bedeni olan, gövde kısmı orta boy astronot kıyafetinden hazırda sadece bir tane bulunması nedeniyle iptal edilmişti.