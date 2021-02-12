AstraZeneca mutant koronavirüs aşılarını sonbaharda piyasaya sürecek

AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile geliştirdikleri COVID-19 aşısının yeni türlere karşı etkili olabilecek şekilde uyarlanabilmesi için ilkbaharda klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Soriot, 6 ila 9 ay sürmesi planlanan klinik çalışmaların ardından COVID-19’un yeni türlerine karşı da etkili olacak bir aşıyı sonbaharda piyasaya sürebileceklerini söyledi.

"Aylık 200 milyon aşı üretilecek"

İngiliz hükümetinin COVID-19 aşılama programını çok hızlı yürüttüğünü vurgulayan Soriot, ülkede devam eden aşılama programının vaka ve ölü sayısı üzerindeki etkisinin marttan itibaren görüleceğini aktardı.

Soriot, aylık 100 milyon doz olan COVID-19 aşısı üretimini 200 milyona çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Mutasyonlu virüs

Oxford-AstraZeneca COVID-19 aşısının, ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlenmişti.

AstraZeneca, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu" bilgisini paylaşmıştı.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eş değer koruma sağladığı açıklanmıştı.