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Astrazeneca, Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek

İlaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerine karşı da etkili olacak bir Kovid-19 aşısını sonbahardan itibaren piyasaya sürebileceklerini açıkladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 17:30
Astrazeneca, Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek
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İlaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerine karşı da etkili olacak bir Kovid-19 aşısını sonbahardan itibaren piyasaya sürebileceklerini açıkladı.

AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yeni türlere karşı etkili olabilecek şekilde uyarlanabilmesi için ilkbaharda klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti. 

Soriot 6 ila 9 ay sürmesi planlanan klinik çalışmaların ardından Kovid-19’un yeni türlerine karşı da etkili olacak bir aşıyı sonbaharda piyasaya sürebileceklerini kaydetti.

İngiliz hükümetinin Kovid-19 aşılama programını çok hızlı yürüttüğünü vurgulayan Soriot, ülkede devam eden aşılama programının vaka ve ölü sayısı üzerindeki etkisinin marttan itibaren görüleceğini aktardı.

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Soriot, aylık 100 milyon doz olan Kovid-19 aşısı üretimini 200 milyona çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının, ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlenmişti.

AstraZeneca, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisini paylaşmıştı.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eş değer koruma sağladığı ifade edilmişti.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 18:59
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