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Associated Press: Biden'ın basın performansı sınıfta kaldı

Associated Press tarafından hazırlanan bir rapora göre, Başkan Joe Biden, ilk yılında en son beş selefinden daha az basın toplantısı düzenledi ve röportaj verdi. 100 yıllık başkanlık sessizliği rekorunun da sahibi oldu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:46
Associated Press: Biden'ın basın performansı sınıfta kaldı

Biden bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce göreve başladığında, hemen yürütme yetkisini kullanmaya başladı.

Görevdeki ilk iki ayında yaklaşık 50 emri imzaladı, 1,9 trilyon dolarlık bir koronavirüs yardım faturasını onayladı ve Amerika'yı, Kongre binasında Trump yanlısı isyanın ardından demokrasinin “iç teröristler” tarafından tehdit altında olduğu konusunda uyardı.

Ancak Biden tüm bunları basına konuşmadan yaptı.

Sonunda bir basın toplantısı düzenlediğinde, 100 yıllık başkanlık sessizliği rekorunu kırdı ve medyayla konuşmak için en son 15 selefinden herhangi birinden daha uzun süre bekledi.

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Bu eğilim, görevdeki ilk yılı boyunca devam etti ve Associated Press tarafından düzenlenen bir rapor, Biden'ın bugüne kadar toplam 9 basın toplantısı düzenlediğini ve medyaya 22 röportaj verdiğini ortaya koydu.

Buna karşılık, eski Başkan Trump, görev süresinin bu noktasında 22 basın toplantısı düzenlemişti ve bu sırada muhabirlerle sık sık bir saatten fazla sözlü tartışmada bulundu.

Trump ayrıca ilk yılında 92 kez röportaj verdi.

Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve George HW Bush, ilk yıllarında Biden'dan daha fazla medya ile biraraya geldi..

W. Bush, bu listede Biden'dan sonra en alt sırada olmasına rağmen, 19 kez, yani Biden'ın iki katından fazla basının karşısına çıktı.

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