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Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD'de açıklanan yeni veriler koronavirüs aşısı olmayan yetişkinlerde virüsten ölme riskinin, tam aşılı yetişkinlere göre 11 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

19 Ekim 2021 Salı 09:20
Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin COVID-19'dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu açıklandı.

Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre COVID -19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

Veriler, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için COVID-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğünü, ağustosun son haftasında da söz konusu ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığını gösterdi.

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CDC, vaka ve ölüm riski düşmesine rağmen, ağustosun ilk haftasından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin COVID -19'dan hastaneye yatışlarında yüzde 80'in üzerinde artış yaşandığını ifade etti.

Risk oranları yaş grubuna göre değişiyor

CDC ayrıca COVID -19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.

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