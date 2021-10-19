Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin COVID-19'dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu açıklandı.
Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre COVID -19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.
Veriler, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için COVID-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğünü, ağustosun son haftasında da söz konusu ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığını gösterdi.
Risk oranları yaş grubuna göre değişiyor
CDC ayrıca COVID -19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.
ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.