banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Denktaş'ı andık
Denktaş'ı andık
Sucuoğlu BRT’ye konuştu
Ankara temasları olumlu!
Koronavirüse bir can daha!
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

Kenya, yurt dışından Kovid-19 aşısı olmadan dönen vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağını uygulamaya koydu.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:45
Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

Business Daily'nin haberine göre, Kenya Sivil Havacılık İdaresi Genel Direktörü Gilbert Kibe, aşı kartı olmayan Kenyalıların şu anda ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti.

İlk olarak 28 Aralık 2021'de alınan yasak kararının Sağlık Bakanlığıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzatıldığını hatırlatan Kibe, benzer bir uzatma için bakanlığın alacağı kararı beklediklerini kaydetti.

banner341
Yasak kararının ardından 2 hafta boyunca havalimanlarında zorunlu aşılama yapan Kenya, hava yolu şirketlerine de aşısız kişilerin uçağa alınmaması talimatı göndermişti.

Kenya, Kovid-19 vakalarında görülen artışın ardından süpermarket ve alışveriş merkezi dahil tüm toplu alanlara girişte aşı kartı gösterilmesinin zorunlu olacağını duyurmuştu.

Şimdiye kadar, 315 bin vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


 

banner360
Son Güncelleme: 13.01.2022 13:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota, “en çok satan“ ünvanını 2021'de de korudu
Toyota, “en çok satan“ ünvanını 2021'de de korudu
Nijerya'daki Twitter yasağı kaldırıldı
Nijerya'daki Twitter yasağı kaldırıldı
Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi
Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi
Araştırma: Uyanık olunan sürenin üçte biri mobil telefon uygulamalarında harcanıyor
Araştırma: Uyanık olunan sürenin üçte biri mobil telefon uygulamalarında harcanıyor
Kuzey Kutbu giderek ısınıyor
Kuzey Kutbu giderek ısınıyor
IMF: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz
IMF: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
Fauci: “Omicron hemen hemen herkesi bulacak“
Fauci: “Omicron hemen hemen herkesi bulacak“
Araştırmaya göre, coronavirüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor
Araştırmaya göre, coronavirüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim