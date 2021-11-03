banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Aşırı sıcaklar artacak, bazı ülkelerde klimasız yaşanmayacak

İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. Jos Lelieveld, aşırı sıcakların çok daha da kötü bir noktaya geleceğini ve bazı ülkelerde nem oranının azalması sebebiyle klima olmadan hayatta kalmanın imkansız olacağını söyledi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
Aşırı sıcaklar artacak, bazı ülkelerde klimasız yaşanmayacak

İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. Jos Lelieveld,  Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Doğu Akdeniz coğrafyasında zaten durumun kötü olduğunu ve aşırı sıcaklıkların daha kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Almanya merkezli kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Max Planck Enstitüsü'nden Hollandalı atmosfer kimyacısı Prof. Dr. Johannes “Jos” Lelieveld, önümüzdeki yıllarda küresel ısınma sebebiyle dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı ülkelerde “aşırı iklim olaylarına” tanık olacaklarını söyledi.

Euronews'e şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu iklim kriziyle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Lelieveld, özellikle nemin olmadığı bölgelerde insan ölümlerine yol açabilecek aşırı sıcakların yaşanacağını ve beklenmedik orman yangınlarının çıkacağı konusunda uyardı.

Lelieveld konuyla ilgili olarak, "Bu çok doğal bir şey ve aşırı iklim olayları çok daha kötü bir boyut kazanacak. Ancak beni en çok endişelendiren şey aşırı sıcaklar. Çünkü bazı durumlarda havalar o kadar kötü bir noktaya gelecek ki, insanlar klima kullanmadan hayatta kalmayı başaramayacak." diye konuştu.

banner341
Prof. Lelieveld, özellikle Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşanan hava olaylarının çok daha sert olacağını belirterek, "Çünkü bu bölgeler zaten kurak ve sıcaklar da git gide artıyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların yaşanmasının sebebinin nem eksiliği olduğunu dile getiren Lelieveld, "Her şey nem oranına bağlı. Çünkü havanın soğuması için buharlaşma olmaz. Bunun yanında Afrika ve Asya'da görülen muson yağmurlarına bağlı geniş kapsamlı devinim, az önce bahsettiğim bölgeleri çok daha hızlı ısınan bir yer haline getiriyor. Batı Avrupa ülkeleri de daha fazla yağış alacağı için, bu bölgelerde de sel ve su taşkınları görülecek. Yani Avrupa'da normalden daha fazla yağış görülürken, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde daha az yağış olacak" dedi.

"İşte bu sebeple kış mevsimi eskiye oranla daha ılıman geçecek. Bunu bir avantaj olarak görebilirsiniz. Ancak kış aylarının yumuşak geçtiği ülkelerde farklı durumlarla karşı karşıya kalacağız” diyen Prof. Lelieveld söz konusu iklim değişimlerinde geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini, insanlığın yapabileceği tek şeyin bazı uygulamalara sınırlama getirilmesi olduğunu söyledi.

Lelieveld, şöyle devam etti:
“Olumsuz hava koşullarını büyük oranda değiştiremeyiz. Bu bağlamda geriye dönüş yok. Çünkü atmosferdeki karbobdioksit ve diğer sera gazları git gide artıyor.. Yapabileceğimiz yegane uygulama, bu gazları atmosferden temizlemek için bir yöntem geliştirmek. Ancak bu da, çok pahalı olacak. Ve bunun yanında iklim değişikliği uzun süre etkisini hissettirecek çünkü bu tarz doğa olayları uzun vadede görülür. Bu sebeple şimdilik yapılması gereken daha fazla iklim değişikliği yaşamamak için uğraşmak ve duruma adapte olmak”

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili konulara çözüm arayan ve çalışmalarını bu yöne kaydıran Prof. Lelieveld, atmosfer kimyası ve iklim açısından sıcak bölgeler olan Hint Okyanusu, Akdeniz, Amazon ve Orta Doğu gibi büyük saha ölçüm kampanyalarını koordine etmişti. Jos Lelieveld, şu anda Max Planck Kimya Enstitüsü'nde Atmosferik Kimya Bölümü Başkanı görevine devam ediyor.


 

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 13:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kadın futbolcu Uganda'da kayboldu
5 kadın futbolcu Uganda'da kayboldu
Netflix’ten oyun sekmesi
Netflix’ten oyun sekmesi
Taliban, Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı
Taliban, Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı
UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor
UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor
Başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli
Başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli
Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'dan
Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'dan
Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi
Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi
Biden, yüksek enflasyonu covid-19'a bağladı
Biden, yüksek enflasyonu covid-19'a bağladı
Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattı
Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattı
Bulgaristan, göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi
Bulgaristan, göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim